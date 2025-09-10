ASML注資118億 成歐AI初創龍頭大股東

兩家公司周二（9日）聯合宣布，在Mistral最新一輪融資17億歐元之中，ASML斥13億歐元領投，收購11%股權，成為單一大股東。

Mistral估值倍增至1068億

雙方將合作，ASML在研發、營運和產品使用Mistral模型，財務總監達森（Roger Dassen）將加入Mistral董事局。今次交易其他投資者包括法國國有投資銀行Bpifrance等，令Mistral整體估值較去年倍增至117億歐元（約1068億港元），成為歐洲最高價值非上市公司之一。

ASML強調與歐洲背景無關

世上唯一能生產先進AI晶片光刻機的ASML解釋，入股目的是促進生成式AI融入公司運作及產品，而且能度身訂造合適服務滲透至上下各範疇，而非只是購買典型AI模型，雙方已洽商多個月，發現互補效用極強，強調與歐洲背景無關，並非基於地域決定，只因對方是達成目標最佳伙伴。Mistral估值仍遠低於美國AI公司，例如OpenAI最新估值已達5000億美元。

（綜合報道）

[國際金融]