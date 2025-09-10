明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

ASML注資118億 成歐AI初創龍頭大股東

【明報專訊】總部在法國的歐洲人工智能（AI）初創龍頭Mistral AI，獲區內最大科技巨企、荷蘭晶片設備製造商ASML（美：ASML）投資13億歐元（約118億港元）成為大股東，亦令Mistral AI晉身歐洲最具價值的私人公司之一。外界相信，今次兩家企業合作旨在振興歐洲在AI的地位，避免完全受OpenAI等美國公司主導。

兩家公司周二（9日）聯合宣布，在Mistral最新一輪融資17億歐元之中，ASML斥13億歐元領投，收購11%股權，成為單一大股東。

Mistral估值倍增至1068億

雙方將合作，ASML在研發、營運和產品使用Mistral模型，財務總監達森（Roger Dassen）將加入Mistral董事局。今次交易其他投資者包括法國國有投資銀行Bpifrance等，令Mistral整體估值較去年倍增至117億歐元（約1068億港元），成為歐洲最高價值非上市公司之一。

ASML強調與歐洲背景無關

世上唯一能生產先進AI晶片光刻機的ASML解釋，入股目的是促進生成式AI融入公司運作及產品，而且能度身訂造合適服務滲透至上下各範疇，而非只是購買典型AI模型，雙方已洽商多個月，發現互補效用極強，強調與歐洲背景無關，並非基於地域決定，只因對方是達成目標最佳伙伴。Mistral估值仍遠低於美國AI公司，例如OpenAI最新估值已達5000億美元。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕國際金融

上 / 下一篇新聞

恒指曾升穿二萬六 創近4年高 重磅科技股領漲 花旗：明年底見28800點
恒指曾升穿二萬六 創近4年高 重磅科技股領漲 花旗：明年底見28800點
恒指明年每股盈利增長預測 花旗上調至9.8%
恒指明年每股盈利增長預測 花旗上調至9.8%
匯豐廖宜建：外資加速佈局中國資產
匯豐廖宜建：外資加速佈局中國資產
健康160首日孖展超購30倍
健康160首日孖展超購30倍
螞蟻數字科技擬將逾600億資產「上鏈」代幣化
螞蟻數字科技擬將逾600億資產「上鏈」代幣化
騰訊據報最快本月首次發行「點心債」
騰訊據報最快本月首次發行「點心債」
阿里擬推到店團購 撼美團核心業務 前者業務具協同效益 雙方股價榮辱互見
阿里擬推到店團購 撼美團核心業務 前者業務具協同效益 雙方股價榮辱互見
環聯：消費信貸呈跌勢 或因青年失業率升
環聯：消費信貸呈跌勢 或因青年失業率升
赤峰黃金：金價變化大 「見唔到浪頂」
赤峰黃金：金價變化大 「見唔到浪頂」
康健：重新起步 擬拓「親民價」醫療服務
康健：重新起步 擬拓「親民價」醫療服務
京東養車向法院起訴 途虎養車不正當競爭
京東養車向法院起訴 途虎養車不正當競爭
上月中小企業務收益指數續處收縮區
上月中小企業務收益指數續處收縮區
美上年度新職減91萬 25年最多 美股匯債昨晚靠穩
美上年度新職減91萬 25年最多 美股匯債昨晚靠穩
英美資源收購泰克 有望成首三大銅商
英美資源收購泰克 有望成首三大銅商
張兆聰：中芯回調至20天線值博
張兆聰：中芯回調至20天線值博
中銀6個月港元定存年利率2.3厘
中銀6個月港元定存年利率2.3厘
創興3個月美元定存年利率3.9厘
創興3個月美元定存年利率3.9厘
姜靜：中長期仍有利好 歐元逢低買
姜靜：中長期仍有利好 歐元逢低買
技術取勝：吉利反彈受制20天線
技術取勝：吉利反彈受制20天線
劉思明：恒指走高 大市未擺脫輪動局面
劉思明：恒指走高 大市未擺脫輪動局面
周顯：用銀行LC炒股炒樓發達
周顯：用銀行LC炒股炒樓發達
湯文亮：現在賣樓要畀高佣 又要畀代理鋤價
湯文亮：現在賣樓要畀高佣 又要畀代理鋤價
海德園折實1.75萬加推120伙 周六賣 般咸道the MVP首推14伙大單位同日招標
海德園折實1.75萬加推120伙 周六賣 般咸道the MVP首推14伙大單位同日招標
the MVP三房戶樓底高3.5米 空間感足
the MVP三房戶樓底高3.5米 空間感足
買家追價18%購維港1號兩房銀主盤
買家追價18%購維港1號兩房銀主盤
內地生「零議價」1.7萬租叠茵庭兩房
內地生「零議價」1.7萬租叠茵庭兩房
物華街舖叫價2900萬 與21年前購入價相同
物華街舖叫價2900萬 與21年前購入價相同
壹沐主打中小型戶 實用功能高
壹沐主打中小型戶 實用功能高
恒地庇利街/榮光街項目約1300伙
恒地庇利街/榮光街項目約1300伙
基金特區：美股分散投資不同板塊 嘉信理財：市場趨向均衡健康發展
基金特區：美股分散投資不同板塊 嘉信理財：市場趨向均衡健康發展