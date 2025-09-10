英美資源收購泰克 有望成首三大銅商

除息後實際溢價約1%

英美資源將發行新股，每持有1股的泰克股東，可獲取1.3301股英美資源，以周一（8日）收市價計算，相當於17%溢價。但英美資源在交易前先向股東派發45億美元特別股息，相當於每股4.19美元左右，除息後實際溢價約1%。

合併後公司名為「英泰克」（Anglo Teck），英美資源原有股東持股約62.4%，泰克原股東則持37.6%。總部將設在溫哥華，維持倫敦第一上市，在加拿大、南非第二上市。英泰克日後每年銅產量達120萬公噸，有望進佔全球第三，僅次於澳洲必和必拓（BHP）和智利國家銅業公司（Codelco），預期到2027年銅產量將增長10%至135萬公噸，佔全部產品逾70%。

需泰克主要股東中投同意

交易需獲泰克三分之二股東，包括主要股東中國主權基金中投公司同意，並經中國、美國、加拿大等監管部門批准，預期一年半內完成，合併4年後，每年能帶來8億美元稅前協同效益，若能整合兩間公司在智利相鄰的旗艦銅礦，更可節省每年14億美元開支。加拿大工業部長趙美蘭（Melanie Joly）歡迎在礦業的新投資，但需檢視詳情。

兩家公司近年面臨不少問題，例如英美資源退出鉑金採礦，又嘗試出售煤礦、鑽石業務戴爾比斯（De Beers）以精簡架構，泰克加拿大銅礦則有阻滯。

