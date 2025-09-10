明報新聞網
美上年度新職減91萬 25年最多 美股匯債昨晚靠穩

【明報專訊】美國上一年度新增職位數目遭25年來最大幅度調低，加重聯儲局減息以支持經濟的壓力，但在8月通脹數據今明兩天公布前，美股昨晚變動不大，美匯指數、美國債息都靠穩。據報日本央行認為有空間加息，曾刺激日圓匯價升至近一個月高位。

美國勞工統計局周二（9日）公布年度初步修訂，截至今年3月底止年度，新增職位由原本近180萬份，減少91.1萬份，是至少2000年以來最大減幅，而且較市場預期只減少68.2萬份更差。這意味期內職位數目由原本每月平均增加14.9萬份，大幅降至7.1萬份左右，主要由於批發零售、餐飲住宿表現都明顯較弱。當局將於明年2月公布，經季節調整的終極修訂結果。在去年的修訂，最初新增職位較原本減少81.8萬份，但到今年2月終極修訂時，減幅縮小至69.8萬份。

高盛CEO：不覺得需急於減息

《華爾街日報》形容，數字加強外界對勞工市場轉弱的憂慮。有經濟師相信，就業放緩意味居民收入增長亦較差，加上今年4月起關稅等引發經濟不明朗，聯儲局更有迫切需要重啟減息周期。芝加哥期貨交易所統計，市場曾普遍預期下周將減息至少0.25厘，並有逾60%機會在今年餘下兩次議息都減息。

不過，高盛行政總裁蘇德巍（David Solomon）認為，金融市場現正於亢奮狀態，從投資者風險胃納來看，現時利率不算在非常緊縮水平，示意不覺得聯儲局要急於減息，又警告貿易不明朗將阻礙投資和經濟增長。美國總統特朗普曾批評，高盛經濟師對關稅影響通脹和經濟的看法有誤，嘲諷蘇德巍若不辭退相關人士，或應專注原來的副業，即在夜店派對打碟。

市場對數據反應不大，美股早段窄幅上落，道指曾升不足100點，標普500指數和納指高開後曾輕微倒跌。個別股份有炒作，聯合健康（美：UNH）預期大部分客戶將轉往較高收費的保險計劃，股價曾升4%；荷蘭人工智能（AI）基建公司Nebius（美：NBIS）與微軟（美：MSFT）簽訂194億美元合約，股價飈40%。

日圓曾見近1個月高

美國10年期國債孳息率在4厘左右靠穩，美匯指數更從一個半月低位反彈，曾重上97.6水平。日圓在亞洲時段一度升至近1個月高位，曾見146.3兌一美元水平，但之後回落至147兌一美元左右。

彭博：日央行官員料最快下月加息

彭博引述消息稱，雖然日本央行本月議息仍傾向維持指標利率0.5厘不變，以檢視美國關稅對經濟的影響，但官員相信美日敲定關稅和貿易協議，已掃除主要不明朗因素，今年餘下兩次議息仍可能加息，甚至最快下月就可以加息。

鑑於日本首相石破茂辭職，央行將觀察新一屆政府的政策承諾，如何左右經濟增長、通脹和金融市場。若推出新的財政刺激措施推高通脹，或影響下次加息的時機。由於政局不穩，市場曾預期今年內再加息的機會只有50%左右，低於本月初的70%。

（綜合報道）

