基金特區：美股分散投資不同板塊 嘉信理財：市場趨向均衡健康發展

【明報專訊】美國最新公布的8月新增職位數據遜預期，顯示就業市場出現放緩，市場對美國9月減息預期進一步升溫，並憧憬減息將帶動美股向好。嘉信理財香港理財顧問林長傑指出，美企盈利增長正從「科技七雄」擴展至其他領域，市場走勢趨向均衡的健康發展，認為下半年可分散投資於美股不同板塊。

美國8月份非農業新增職位為2.2萬個，遠低於市場預期的7.5萬個，失業率亦微升至4.3%。嘉信理財金融研究中心固定收益策略總監Collin Martin表示，美國就業市場似乎正在轉弱，特別是考慮到7月非農就業職位的修正數據，再結合持續高企的申領失業救濟人數、長期失業水平，以及令人擔憂的就業指標，經濟下行風險變得更加明顯，認為美國年底前有可能減息兩次，但較高的通脹或令美國聯儲局無法如市場現時預期般減息那麼多。

美面臨滯脹經濟放緩風險

關稅對美國通脹帶來的實際影響，仍有待觀察。嘉信理財香港理財顧問郭明燊指出，美國總統特朗普政府自今年4月初大幅提高關稅，推動國內平均有效關稅率升至逾15%，為1930年代以來最高水平，此舉將令物價上漲、消費需求減少，及經濟增長放緩，根據經濟合作暨發展組織（OECD）的預測，美國2025年的國內生產總值（GDP）增長將從2024年的2.8%，放緩至1.6%，並料受進口成本上升影響，今年底美國通脹率有可能攀升至接近4%，至於環球經濟增長亦難免受到關稅影響，OECD早前已將今年全球經濟增長預測由原先的3.1%，下調至2.9%。

郭明燊續指，美國受貿易壁壘及政策不確定影響，面臨滯脹及經濟放緩風險，使聯儲局在平衡充分就業與穩定物價的任務上面臨挑戰，雖然關稅對通脹構成上行壓力，並對經濟增長帶來下行壓力，但聯儲局目前認為兩者並無直接衝突，政策制定者認為勞動市場具韌力，並對通脹風險保持警惕，現階段預測今年聯儲局政策如同預測關稅變化般，同樣充斥不確定性，相關預測可能迅速變化，長遠預測的參考價值不大。

美國年內實際減息次數存變數

儘管年內美國實際減息次數，仍未能確定，惟市場憧憬隨着減息周期再次啟動，將促使部分資金由存款投向環球股市，美股亦有望受惠。對於美股前景，林長傑指，目前市場普遍預期今年美國經濟仍將保持增長，但鑑於經濟增長或會放緩，近期不少美企的盈利預測被下調，因而推高了估值，意味美股要再創新高，需更強的盈利增長支持，否則只會進一步推升估值，對股價構成一定壓力。

至於各行業的盈利增長，林長傑續表示，美國市場的盈利增長正從「科技七雄」擴展至其他領域（見圖），其佔標普500指數整體利潤比例有所下降，反映市場走勢趨向均衡的健康發展，儘管這些巨企仍被廣泛持有，但隨着科技以外不少行業的企業盈利亦見增長，近月流入美股的新資金不再集中於科技股。郭明燊指出，自去年12月以來，該公司的客戶持續大手賣出科技板塊股份，同時傾向選擇交易所買賣基金 （ETF）而非個股，隨着基建投資討論增加，該公司客戶亦持續轉向工業及消費非必需品板塊。

林長傑補充，近月散戶對「科技七雄」的持股興趣降至多年來低點，若投資者保持輕倉導致逆向情緒轉變，科技股或於今年內再次主導市場，由於不確定的市場環境正影響投資策略，分散投資變得愈來愈重要，要分散投資於美股各板塊中盈利持續增長的股份，除透過直接選股，也可透過部分主題ETF進行配置。

可透過主題ETF配置資產

至於債券方面，林長傑表示，基於短期收益率上升及波動性加劇的預期，認為長期投資者可在投資級別的企業債券、證券化債券，以及市政債券中尋找具吸引力的機會，這些債券的收益率介乎4.5%至5.5%，中期而言曾展現出能夠提供正值的真實回報潛力。Martin指出，目前聯儲局的獨立性已成市場焦點所在，隨着投資者要求更高的風險溢價才願意投資美國資產，可能會導致美元進一步下跌，及債券孳息率上升。

明報記者 劉敬華

[基金特區]

相關字詞﹕劉敬華 基金特區

