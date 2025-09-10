物華街舖叫價2900萬 與21年前購入價相同

據了解，上述舖位目前由食肆租用，月租約11.5萬元，該租客已租用約10年，估計新買家可享4.76厘回報。據悉，業主早於2004年以約2900萬元買入，意味現時叫價，時光倒流至21年前，料蝕交易雜費。

另一方面，力圖控股（1008）公布，以2150萬元購入黃竹坑道40號貴寶工業大廈2樓C室，物業目前並無任何租約，賣方將按現狀出售，且不附帶任何產權負擔；該公司指，上述物業適合作倉儲空間，董事會認為收購及擁有該物業，符合集團的長遠利益，此舉將避免日後對租賃物業的潛在依賴及相關長期租金開支，從而提高營運效率。

翻查資料，上述物業原業主早於1998年5月以282萬元購入物業，持貨27年，帳面賺1868萬元或6.6倍。

雅息士道屋地放售 估值4億

另世邦魏理仕獲委任為獨家代理，出售九龍塘雅息士道18至20號，物業現狀為一幢兩層高連停車場住宅物業，地盤面積約21,235方呎，可重建樓面面積約12,741方呎，市場估值約4億元，折合每方呎樓面意向價為31,395元；物業將以招標形式出售，今年11月18日截標。