內地生「零議價」1.7萬租叠茵庭兩房

此外，有外區客承租大埔白石角嘉熙，中原分行經理曾嘉滙表示，嘉熙第8座高層G室，實用462方呎兩房戶，業主以月租開價1.75萬元，雙方議價後減500元或約3%，以1.7萬元租出、實用呎租約36.8元，新租客為外區客；業主2019年以800萬元購入，是次租出單位享約2.6厘租金回報。

雋薈開放戶月租1萬 呎租65元

市區方面，香港置業首席聯席董事樊超明表示，旺角新近入伙盤雋薈，新錄租賃成交，單位為一伙中層C室，實用153方呎開放式單位，業主以月租1.3萬元放租，新近獲內地客洽詢，經議價後減3000元或23%，以1萬元獲承租、實用呎租逾65元，新租客為單身客，睇樓後決定承租；業主2024年中以362.2萬元一手購入，享租金回報約3.3厘。

美聯：上月私宅平均呎租38.77元新高

另根據美聯「租金走勢圖」，本港8月份以實用面積計算的私宅平均呎租，最新約38.77元，按月升約0.57%，連升7個月，比起對上一次的2019年7月紀錄高位38.33元，高出約1.15%，續創歷史新高。美聯分析師岑頌謙認為，本港住屋需求殷切，加上政府積極吸納人才來港，年內租金有力進一步向上，相信9月份私宅平均呎租有望直迫39元水平。