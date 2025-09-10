明報新聞網
經濟

香港地產

買家追價18%購維港1號兩房銀主盤

【明報專訊】受市場減息預期持續升溫帶動，個別二手盤買家為求購入心頭好，在拍賣前追價購入銀主盤單位；利嘉閣聯席董事李嘉輝表示，啟德跑道區維港1號第2A座高層F室銀主盤，實用面積445方呎兩房間隔，外望泳池及少海景，原安排稍後以595萬元開價拍賣，但因開價較低，吸引投資者追價以700萬元購入，較原開價高出105萬元或18%、實呎1.57萬元。

700萬購入 較5個月前低4%

可留意是，維港1號同座低層F室今年4月以730萬元易手，兩個單位面積、間隔均相同，意味現時高層單位，仍較低層戶約5個月前的做價，低約30萬元或4%。上述新成交單位原業主，於2021年以約1232.3萬元一手購入，物業貶值逾532萬元或43%。

此外，「97蟹貨」重災屋苑之一的深井浪翠園，近日再錄蝕讓。資料顯示，浪翠園第3座低層B室，實用面積454方呎兩房戶，新近以353萬元易手、實呎7775元；原業主於1997年6月以432萬元購入，持貨27年，帳面蝕79萬元或18%，連使費料實蝕約98萬元或23%。

浪翠園「97貨」353萬沽 業主料輸兩成

另一方面，香港置業高級區域董事陳子麟表示，九龍灣淘大花園S座中層7室，實用面積484方呎「大兩房」戶型，屬屋苑同類鮮有放盤，獲買家以588萬元承接、實呎1.21萬元，成交價料為屋苑自去年2月以來、逾1年半的新高，惟原業主於2021年以700萬元購入，帳面仍蝕112萬元或16%，連使費料實蝕150萬元或21%。

新界西北方面，中原副區域營業經理王勤學指，元朗YOHO Midtown第2座高層A室，實用面積443方呎兩房戶，以680萬元沽出、實呎1.53萬元；屋苑同類第2座高層G室，同為實用面積443方呎兩房戶，去年12月580萬元易手、實呎1.3萬元，意味同類單位做價9個月內反彈100萬元或17%，而上述新成交原業主，於2017年10月以600萬元買入，帳面賺80萬元或13%。

滙都1房特色戶376萬沽 業主賺6%

早前入伙的元朗洪水橋滙都，代理消息稱，滙都第3座低層B11室，實用面積302方呎1房戶、連52方呎平台，原業主去年3月以350.7萬元購入，近日以376萬元售出、實呎1.24萬元，帳面賺約25.3萬元或7%，料扣除使費仍賺21萬元或6%。

