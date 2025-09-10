the MVP三房戶樓底高3.5米 空間感足

玄關旁設酒吧區 提升生活品味

單位其中一項亮點，是樓層高度3.5米，整體空間感充足。為打造型格味道，大廳玄關旁設有開放式酒吧區域，除設酒櫃外，亦採用威尼斯棕大理石搭配傳統皮革，設計感及玩味十足。

面積估計逾500方呎、呈方形的客飯廳，長寬約7米，採用蠔殼色木地板拼大理石，外連35方呎大露台，增加室內採光度；而主人套房內連16方呎工作平台，令室內更通爽。

單位另一特色，為配備了Moorgen標誌性的陀飛輪動態裝置遙控器，可操控燈具調光、音樂、不同場景及模式設置，提升智能居住體驗。

廚房配套家電以德國品牌為主

廚房採L形設計，主要配搭德國品牌Miele的配套家電，室內梳化及餐椅等家俬以意大利品牌Giorgett為主。單位設有3個洗手間與一個化妝間，客廁設淋浴間，主人套房內設浴缸。浴室內設特大儲物櫃，兼具實用性及美觀，亦配備Miele首度在香港推出的Aerium衣物護理機。