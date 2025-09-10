海德園折實1.75萬加推120伙 周六賣 般咸道the MVP首推14伙大單位同日招標

明報記者

樓花期約1年的海德園1期，上周六首推180伙，迄今暫售約87伙，佔可售單位近五成，當中可售的19個三房戶暫未錄成交（截至昨晚）之際，發展商昨突擊加推3號價單涉120伙，單位實用418至573方呎，涵蓋39個一房戶、81個兩房戶（包括兩房開放式廚房、梗廚及連套房單位），3房戶未有加推。

太古：加推單位屬一兩房 原價水平

今批單位折實均呎17,519元，與首張價單的17,565元相若；價單定價788.9萬至1454.5萬元、實呎1.8萬至2.54萬元，扣除最高15%直減折扣，折實價670.6萬至1236.3萬元、折實實呎1.53萬至2.16萬元。

太古地產表示，是次加推單位定價，與第一、第二張價單水平相若，屬原價加推；此外，今次新加推的120伙，本周六早上10時30分起，以先到先得形式發售。

壹沐1期4日收逾1200票 超額6.4倍

港島另一全新盤、樓花期逾1年的般咸道the MVP，發展商英皇地產顧問方文彬透露，項目上周末開放示範單位以來，吸引逾千名VIP買家參觀。

英皇地產銷售及市場總監柯穎豪補充，項目周六以招標形式首推14伙，涵蓋9個標準三房戶、兩個四房戶、3個特色戶，實用963至2990方呎，多數單位可望維港海景。

九龍方面，恒地（0012）旗下、樓花期長約20個月的土瓜灣壹沐1期，上周六起開始收票後，恒基代理董事及營業（一）部總經理林達民指出，項目4日來收逾1200票，較已開價的162伙超額6.4倍，今日有機會上載銷售安排。

瑧博擬為投資客家庭客提供新銷售安排

另新世界（0017）營業及市務部總監何家欣表示，集團旗下九龍城新盤瑧博，今日向傳媒開放示範單位，集團考慮為項目，引入特別照顧投資客及家庭客的嶄新銷售安排。

成交方面，信置（0083）與港鐵（0066）等合作的將軍澳日出康城凱柏峰、元朗錦上路柏瓏，昨日共售24伙；另與中電（0002）合作的何文田豪宅ST. GEORGE'S MANSIONS則沽出兩伙，其中實用1870方呎第2座8樓A室三房戶，成交價8300萬元、實呎4.43萬元。

至於南豐、港鐵發展的日出康城LP 10第1A座52樓A室，實用2140方呎4房雙套戶，連車位成交價4601萬元、實呎2.15萬元。