明報影片
經濟
2025年9月10日星期三
創興3個月美元定存年利率3.9厘
創興3個月美元定存年利率3.9厘
【明報專訊】個人客戶經創興網上銀行/流動理財及企業客戶經創興企業網上銀行/企業流動理財設立定期存款的利率。（圖）
日報新聞-相關報道：
中銀6個月港元定存年利率2.3厘
(2025-09-10)
