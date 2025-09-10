明報新聞網
姜靜：中長期仍有利好 歐元逢低買

【明報專訊】日本及法國兩國政壇均出現新的不穩定因素，導致匯市和債市劇烈波動。周一日圓兌美元盤中一度跌0.8%，而法國國債遭拋售，導致法國相對於德國的國債利差升至1月以來的最高位。

在參議院選舉檢討報告出爐後，日本首相石破茂宣布辭任黨魁，自民黨黨內將在數周內舉行黨魁選舉尋找繼任者，前經濟安全保障擔任大臣高市早苗和農林水產大臣小泉進次郎被視為有力競爭者。高市早苗主張寬鬆財政和貨幣政策，此前多次批評日本央行的加息政策，但隨着日本的核心通脹率維持在3%水平上方，繼續推行寬鬆貨幣政策的空間非常有限。

日本的政治不確定性可能暫時阻礙日本央行正常化政策，導致日圓短期承壓，同時市場對政府財政健康的擔憂加劇，長端日本國債有機會受到拋售壓力。然而，中長期來看，日圓的疲弱可能隨着不確定性消退而反轉。此外，美聯儲未來的減息行動亦會導致美聯儲與日本央行政策分歧擴大，並推高日圓兌美元匯價。

另外，法國除政局不穩，更令市場擔憂的是法國政府中長期財政健康，過往政府在計劃削減開支的時候往往面對巨大阻力。法國2024年財政赤字佔GDP的5.8%，高於歐盟規定3%上限，而公共債務總額如今已經接近GDP的114%，令法國成為歐元區第三高負債國家。

這些政治發展可能對歐元短期形成下行壓力，但從中長期基本面分析，仍有一系列因素利好歐元，建議逢低買入。利好歐元的因素包括德國及歐洲國防支出計劃促進經濟增長、歐央行接近減息周期尾聲、人民幣走強對歐元產生正面溢出效應、 歐元的儲備貨幣提升等。

華僑銀行香港經濟師

