康健：重新起步 擬拓「親民價」醫療服務

冀收購連經營物業醫療項目

陳振康表示，康健現有14億元資金，持有的營運中物業的帳面值亦有約9億至10億元，每年保持派末期息。集團近期在清水灣道8號匯八坊開設醫療中心，提供199元診症服務；亦開發網上診症，由1間診所開始，日均提供網診20至30個症，每次問診連運費約299元，他料有空間增加網診的診所數目至3至5間。另外集團擬提升深水埗的診所，增加開診醫生數目同時降低成本，令服務價格親民。

此外，有見中小型醫療網絡面對挑戰，陳振康料正給予集團購併空間，惟要看對方是否在價錢上「面對現實」，冀集團收購到連帶經營物業的醫療項目，甚至到深圳物色新項目。至於在早年出資約4.76億元收購中卓醫務後，因為後者盈利未達標致展開追討1.73億元，陳表示仍在仲裁中，現階段不用減值。