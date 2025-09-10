赤峰黃金：金價變化大 「見唔到浪頂」

他指出，市場預期9月再減息，市場對實貨黃金作為避險資產的配置需求增加等，刺激金價向上，亦有很多機構投資者想增加黃金比重，卻不能持有實貨，故改為配置更多金礦股作為替代。

降全年產量目標至16噸 料達標

至於赤峰黃金早前於中期業績時將全年黃金產銷量目標由原來16.7噸下調至16噸，黃學斌指出，以往老撾及加納的雨季影響集中在第三季，今年提前至5至6月，老撾以露天礦為主，受影響更大。另一方面，上半年集團在加納、五龍兩礦均有增加露天礦的比例，但露天礦產出的品位較低，導致即使滿荷生產後的產量仍然較低。但隨着下半年產出品位的提升，加納增加地下礦比例，加上自IPO後獲得資金，公司迅速加快境內外礦山勘探、技改及新項目推進等，相信下半年產量能追回目標，達到全年16噸的目標；又預計全年生產仍會高於去年。

即使無以上因素，公司希望每年穩定有500至800公斤的產量增長。上半年由於金價創歷史新高，彌補了產品短缺的影響，相信當下半年產量回升，將更能反映金價上漲的影響。

談及併購方面，黃學斌指目標主要是3至4噸年產量、在產及有現金流，且與老撾及加納規模相似的礦山。在金價上漲下，項目談判過程難度增加，公司較保守，不會以超過每盎司3000美元去競標。目前有一些項目入標，亦已有一個目標項目進入競標階段，公司希望愈快愈好，因已準備好充足現金進行收購。