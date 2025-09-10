環聯：消費信貸呈跌勢 或因青年失業率升

新增循環貸款宗數跌18%

環聯提到，今年第二季本港青年失業率達6.8%，集團亞太區研究與諮詢首席顧問孫威瀚補充，青年失業率攀升為預示未來6至12個月，信用卡市場增長活動的指標之一。而循環貸款特別受到年輕消費者的偏好，當前香港青年失業率上升，可能是導致相關貸款增長放緩的主要原因之一。

環聯指出，隨着在較佳風險級別消費者群中的增長空間收窄，加上年長一輩則或較傾向於優先使用大額按揭貸款，而市場焦點正轉向於次級風險級別的消費者。環聯發現，首季信用卡新卡發卡量按年跌18%，惟同期次級風險級別消費者（即環聯CreditVision®風險評分為II至JJ評級）的新卡總發卡量，按年升近一成，主要由財務公司發放。環聯表示儘管次級風險級別消費者新卡發卡量基數較低，但同期所有其他風險級別的消費者新卡發卡量均錄得雙位數跌幅。

無抵押私人貸款方面，首季新增私人貸款宗數按年升2.1%，環聯於報告中提到，銀行引領私貸方面增長，而非銀行類的金融機構則減少私貸方面的活動。

非銀行類金融機構減私貸

環聯亦提及金融機構於擴展私人貸款市場時，提供較低額貸款的策略，令第二季以帳戶計算的60天或以上逾期還款率，按年略跌0.04個百分點至0.84%。另外，環聯提到本港第二季的私貸帳戶總數與應繳款項結欠，分別錄得1.2%及0.9%的輕微升幅。