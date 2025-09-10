明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

阿里擬推到店團購 撼美團核心業務 前者業務具協同效益 雙方股價榮辱互見

【明報專訊】內地外賣大戰有機會迎來新高潮。內地電商龍頭阿里巴巴（9988）強勢入局外賣大戰後，多方消息指該公司將於今日（10日）宣布重大業務調整，涉及旗下口碑網業務重啓並與高德團購協同發展。高德方面，該分部將開展自營團購業務，目前正積極搭建相關產品能力。由於到店團購是美團（3690）旗下的重要高利潤業務，阿里此舉被認為是直攻美團「核心腹地」。美團昨午後曾跌逾4%，收市終跌逾2%至99.65元，失守紅底股；阿里收升逾3%，報141.9元。

明報記者 楊括

口碑網是內地專注於生活服務領域的網絡平台，2008年獲阿里收購。如上述重啓消息為真，則這將是口碑網被阿里收購後的第三次重大重啓。有傳是次口碑網重啟，將利用自身產品搭建獨立的評價體系，結合同為阿里生態圈的餓了麼、高德和支付寶的商家消費訂單及評價數據，以創立一套新的消費決策評價系統，目標是對標行業龍頭：美團旗下的大衆點評。有內媒指出，阿里是次大調整旨在重構本地生活消費決策體系，並與早前推出的淘寶閃購形成協同，意味着阿里將在本地生活業務全面發力。

阿里據報重啟口碑網 創新消費評價系統

高德方面，內地網媒「鞭牛士」指阿里將於今日（10日）在杭州總部舉行發布會，現場寫有「出發！向人間煙火」字樣，在場工作人員指發布與高德有關。此外有指阿里近月已於杭州總部啟用辦公樓以營運新項目，辦公模式「完全封閉」。8月高德還曾大量開放大量人工智能（AI）、算法和本地生活類的崗位。

到店團購靈活度大 受內地消費者歡迎

內地到店團購業務為近年興起，指的是用戶可在平台上預購餐飲等優惠，然後到實體店消費兌換服務或商品，其特色為在網上即吸引用家，並提前為商戶鎖定相關收入，不過通常消費者若未前往店內消費，也可退回預購券，且可獲全數退還相關預購費用，靈活度大，故頗受內地消費者歡迎；平台則可從商家處收取佣金及推廣費。美團為內地較早使用該模式的科網平台，另外一家主要參與者則是字節跳動旗下抖音，但市場普遍認為美團市佔情况更佳，內地券商開源證券去年底曾指出，到店及酒店、旅遊市場中，美團和抖音的市佔率（按商品交易總額計）約為6比4。此外快手（1024）、小紅書等平台也在到店團購業務上有一定佈局。

結合高德地圖或吸引更多消費者

不過雖說外賣業務是美團主要收入來源，但到店、酒店及旅遊分部盈利能力似更勝一籌。對上一次美團披露到店、酒店及旅遊分部的具體經營數據是在2022年首季，當時美團相關收入76億元（人民幣，下同），但經營溢利35億元、經營利潤率則有45.6%。同期計，美團主打業務餐飲外賣分部的餐飲外賣分部收入242億元，惟經營溢利僅16億元、經營利潤率6.5%。

實際上，阿里、美團今年以來開打外賣大戰，並用補貼搶客，惡戰下雙方利潤齊挫，其中阿里次季經調整純利按年跌17.6%，但阿里主打即時零售配合電商，並有電商基本盤、阿里雲等增長型業務、既能發揮協同效應，亦能支持各路優惠措施，公司股價續受市場看好。而美團次季經調整盈利按年少89%遠遜預期，管理層料第三季核心本地電商大規模虧損，在缺乏其他盈利能力強的業務支撐的情况下，市場對該公司前景明顯更為擔憂。兩家公司股價自8月以來亦表現各異（見圖）。相信是次阿里若能結合高德地圖吸引日常較依賴地圖的客戶，或能吸引更多消費者使用其到店團購，進而有機會在這場外賣大戰延長賽下搶佔更多先機。

相關字詞﹕到店團購 淘寶閃購 小紅書 外賣 收購 人工智能（AI） 人民幣 人工智能 阿里巴巴

上 / 下一篇新聞

恒指曾升穿二萬六 創近4年高 重磅科技股領漲 花旗：明年底見28800點
恒指曾升穿二萬六 創近4年高 重磅科技股領漲 花旗：明年底見28800點
恒指明年每股盈利增長預測 花旗上調至9.8%
恒指明年每股盈利增長預測 花旗上調至9.8%
匯豐廖宜建：外資加速佈局中國資產
匯豐廖宜建：外資加速佈局中國資產
健康160首日孖展超購30倍
健康160首日孖展超購30倍
螞蟻數字科技擬將逾600億資產「上鏈」代幣化
螞蟻數字科技擬將逾600億資產「上鏈」代幣化
騰訊據報最快本月首次發行「點心債」
騰訊據報最快本月首次發行「點心債」
環聯：消費信貸呈跌勢 或因青年失業率升
環聯：消費信貸呈跌勢 或因青年失業率升
赤峰黃金：金價變化大 「見唔到浪頂」
赤峰黃金：金價變化大 「見唔到浪頂」
康健：重新起步 擬拓「親民價」醫療服務
康健：重新起步 擬拓「親民價」醫療服務
京東養車向法院起訴 途虎養車不正當競爭
京東養車向法院起訴 途虎養車不正當競爭
上月中小企業務收益指數續處收縮區
上月中小企業務收益指數續處收縮區
美上年度新職減91萬 25年最多 美股匯債昨晚靠穩
美上年度新職減91萬 25年最多 美股匯債昨晚靠穩
英美資源收購泰克 有望成首三大銅商
英美資源收購泰克 有望成首三大銅商
ASML注資118億 成歐AI初創龍頭大股東
ASML注資118億 成歐AI初創龍頭大股東
張兆聰：中芯回調至20天線值博
張兆聰：中芯回調至20天線值博
中銀6個月港元定存年利率2.3厘
中銀6個月港元定存年利率2.3厘
創興3個月美元定存年利率3.9厘
創興3個月美元定存年利率3.9厘
姜靜：中長期仍有利好 歐元逢低買
姜靜：中長期仍有利好 歐元逢低買
技術取勝：吉利反彈受制20天線
技術取勝：吉利反彈受制20天線
劉思明：恒指走高 大市未擺脫輪動局面
劉思明：恒指走高 大市未擺脫輪動局面
周顯：用銀行LC炒股炒樓發達
周顯：用銀行LC炒股炒樓發達
湯文亮：現在賣樓要畀高佣 又要畀代理鋤價
湯文亮：現在賣樓要畀高佣 又要畀代理鋤價
海德園折實1.75萬加推120伙 周六賣 般咸道the MVP首推14伙大單位同日招標
海德園折實1.75萬加推120伙 周六賣 般咸道the MVP首推14伙大單位同日招標
the MVP三房戶樓底高3.5米 空間感足
the MVP三房戶樓底高3.5米 空間感足
買家追價18%購維港1號兩房銀主盤
買家追價18%購維港1號兩房銀主盤
內地生「零議價」1.7萬租叠茵庭兩房
內地生「零議價」1.7萬租叠茵庭兩房
物華街舖叫價2900萬 與21年前購入價相同
物華街舖叫價2900萬 與21年前購入價相同
壹沐主打中小型戶 實用功能高
壹沐主打中小型戶 實用功能高
恒地庇利街/榮光街項目約1300伙
恒地庇利街/榮光街項目約1300伙
基金特區：美股分散投資不同板塊 嘉信理財：市場趨向均衡健康發展
基金特區：美股分散投資不同板塊 嘉信理財：市場趨向均衡健康發展