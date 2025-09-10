阿里擬推到店團購 撼美團核心業務 前者業務具協同效益 雙方股價榮辱互見

明報記者 楊括

口碑網是內地專注於生活服務領域的網絡平台，2008年獲阿里收購。如上述重啓消息為真，則這將是口碑網被阿里收購後的第三次重大重啓。有傳是次口碑網重啟，將利用自身產品搭建獨立的評價體系，結合同為阿里生態圈的餓了麼、高德和支付寶的商家消費訂單及評價數據，以創立一套新的消費決策評價系統，目標是對標行業龍頭：美團旗下的大衆點評。有內媒指出，阿里是次大調整旨在重構本地生活消費決策體系，並與早前推出的淘寶閃購形成協同，意味着阿里將在本地生活業務全面發力。

阿里據報重啟口碑網 創新消費評價系統

高德方面，內地網媒「鞭牛士」指阿里將於今日（10日）在杭州總部舉行發布會，現場寫有「出發！向人間煙火」字樣，在場工作人員指發布與高德有關。此外有指阿里近月已於杭州總部啟用辦公樓以營運新項目，辦公模式「完全封閉」。8月高德還曾大量開放大量人工智能（AI）、算法和本地生活類的崗位。

到店團購靈活度大 受內地消費者歡迎

內地到店團購業務為近年興起，指的是用戶可在平台上預購餐飲等優惠，然後到實體店消費兌換服務或商品，其特色為在網上即吸引用家，並提前為商戶鎖定相關收入，不過通常消費者若未前往店內消費，也可退回預購券，且可獲全數退還相關預購費用，靈活度大，故頗受內地消費者歡迎；平台則可從商家處收取佣金及推廣費。美團為內地較早使用該模式的科網平台，另外一家主要參與者則是字節跳動旗下抖音，但市場普遍認為美團市佔情况更佳，內地券商開源證券去年底曾指出，到店及酒店、旅遊市場中，美團和抖音的市佔率（按商品交易總額計）約為6比4。此外快手（1024）、小紅書等平台也在到店團購業務上有一定佈局。

結合高德地圖或吸引更多消費者

不過雖說外賣業務是美團主要收入來源，但到店、酒店及旅遊分部盈利能力似更勝一籌。對上一次美團披露到店、酒店及旅遊分部的具體經營數據是在2022年首季，當時美團相關收入76億元（人民幣，下同），但經營溢利35億元、經營利潤率則有45.6%。同期計，美團主打業務餐飲外賣分部的餐飲外賣分部收入242億元，惟經營溢利僅16億元、經營利潤率6.5%。

實際上，阿里、美團今年以來開打外賣大戰，並用補貼搶客，惡戰下雙方利潤齊挫，其中阿里次季經調整純利按年跌17.6%，但阿里主打即時零售配合電商，並有電商基本盤、阿里雲等增長型業務、既能發揮協同效應，亦能支持各路優惠措施，公司股價續受市場看好。而美團次季經調整盈利按年少89%遠遜預期，管理層料第三季核心本地電商大規模虧損，在缺乏其他盈利能力強的業務支撐的情况下，市場對該公司前景明顯更為擔憂。兩家公司股價自8月以來亦表現各異（見圖）。相信是次阿里若能結合高德地圖吸引日常較依賴地圖的客戶，或能吸引更多消費者使用其到店團購，進而有機會在這場外賣大戰延長賽下搶佔更多先機。