螞蟻數字科技擬將逾600億資產「上鏈」代幣化

螞蟻集團沒有回覆彭博社的電子郵件查詢。報道指出，螞蟻數字科技一直跟蹤內地大約1500萬個新能源設備的發電和潛在中斷情况，並將數據上傳到其名為螞蟻鏈（AntChain）的區塊鏈，這包括風力渦輪機和太陽能電池板。目前，該公司已通過這種方式為三個清潔能源項目完成融資，為營運這些項目的公司籌集約3億元。報道引述不具名的知情人士指出，螞蟻數字科技未來擬把這些代幣放到境外去中心化的交易所裏，從而增強流動性，相關計劃仍在醞釀中，很大程度取決於監管機構批准與否。

知情人士：取決監管批准否

彭博引述杜克大學金融學教授Campbell R. Harvey接受訪問時說：「當你將資產代幣化時，信任就變得至關重要；作為代幣持有者，我們需要知道該公司確實擁有所謂的抵押品。」他認為，將現實世界資產的代幣化，「可能是一件好事，因為一旦代幣化，我們就可以非常高效、快速地以低成本交易」。