健康160首日孖展超購30倍

值得留意的是，健康160此次招股未引入基石投資者。公司計劃將所得款項淨額用於進一步擴大醫療資源覆蓋面，增加平台流量、加強研發能力及豐富產品及服務種類並探索增值服務等。財務方面，今年首季錄得收入1億元人民幣，按年升6.7%；虧損1712.8萬元人民幣，較上年同期虧損4024.6萬元有所收窄。截至昨晚9時，該股首日孖展超購30倍，暫錄15.83億元孖展額。

「超購王」大行科工首日升15％

激光雷達（LiDAR）製造商禾賽（2525）昨步入招股第二日，截至昨晚9時，暫獲各大券商借出孖展資金215.31億元，以公開發售募資額3.88億元計，超額認購54倍。

至於獲22.4萬人認購、以7500多倍超購破盡新股紀錄的「超購王」大行科工，昨首日掛牌則顯得「雷聲大、雨點小」，早段曾高見69元，較招股價49.5元高19.5元或近四成；其後升幅收窄，收市報56.9元僅升14.9%，成交5.4億元。不計手續費，成功認購的投資者一手帳賺740元。

明報記者 邱潤青

[新股]