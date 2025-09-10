匯豐廖宜建：外資加速佈局中國資產

44%受訪企業擬增中國貿易

廖宜建續稱，中國引資結構正在發生變化，高新技術產業引資佔比正在提升，跨國企業對高端製造、醫療醫藥等新經濟領域的投資正在增加，與此同時，跨國企業也看好零售和快速消費品等消費相關行業。

廖宜建提到，匯豐近期調查顯示，在計劃增加貿易往來的目標市場中，中國獲44%的受訪企業選擇。生產製造方面，他指有四成受訪企業正在或計劃未來兩年，增加在中國的產品製造，認為這表明中國仍為全球企業投資的熱土。

內企海外擴張方面，廖宜建稱「投資中國」熱度不減的同時，「中國投資」亦日趨活躍。他引述調查顯示，超過八成中國受訪企業計劃開拓新的海外市場，並推進多元化佈局，計劃增加與歐洲、中東以及東南亞和南亞地區的貿易往來。

廖宜建並指出，跨國企業在華投資的融資管道亦在拓寬，截至今年7月，熊貓債累計發行規模已突破1萬億元人民幣，其中來自跨國企業的熊貓債發行特別活躍，相信這有助於降低跨國企業融資成本，加速拓展境內業務佈局，優化資產負債結構，提升整體資金配置效率。