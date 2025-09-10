匯豐廖宜建：外資加速佈局中國資產

【明報專訊】第25屆中國國際投資貿易洽談會（CIFIT）本周於福建廈門舉行，匯豐亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建，昨於「中英系列投資交流活動開幕式及投資中國專場」表示，中國的資本市場為國際投資者提供不可忽視的投資機遇，尤其由創新驅動的中國經濟增長，將繼續吸引全球投資者的關注。他續稱，受惠於中國經濟的增長韌力，中國資本市場今年的亮眼表現，吸引境外機構投資者加速佈局中國資產。
44%受訪企業擬增中國貿易
廖宜建續稱，中國引資結構正在發生變化，高新技術產業引資佔比正在提升，跨國企業對高端製造、醫療醫藥等新經濟領域的投資正在增加，與此同時，跨國企業也看好零售和快速消費品等消費相關行業。
廖宜建提到，匯豐近期調查顯示，在計劃增加貿易往來的目標市場中，中國獲44%的受訪企業選擇。生產製造方面，他指有四成受訪企業正在或計劃未來兩年，增加在中國的產品製造，認為這表明中國仍為全球企業投資的熱土。
內企海外擴張方面，廖宜建稱「投資中國」熱度不減的同時，「中國投資」亦日趨活躍。他引述調查顯示，超過八成中國受訪企業計劃開拓新的海外市場，並推進多元化佈局，計劃增加與歐洲、中東以及東南亞和南亞地區的貿易往來。
廖宜建並指出，跨國企業在華投資的融資管道亦在拓寬，截至今年7月，熊貓債累計發行規模已突破1萬億元人民幣，其中來自跨國企業的熊貓債發行特別活躍，相信這有助於降低跨國企業融資成本，加速拓展境內業務佈局，優化資產負債結構，提升整體資金配置效率。