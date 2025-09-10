恒指明年每股盈利增長預測 花旗上調至9.8%

更受惠美減息 看好H股多於A股

花旗表示，相較於A股，該行更偏向看好H股市場，因為港股受美國聯儲局減息的利好影響更大。花旗並將明年恒指每股盈利的按年增速預測上調至9.8%，較今年5月預測提高1.8個百分點。該行認為，中國下半年將在「反內捲」政策框架下加大供給側改革，以推升CPI與PPI物價；「十五五」規劃則可能聚焦經濟發展、科技創新、社會民生、綠色發展及改革開放，而受惠的行業預料包括科技、旅遊、醫療健康、保險與可再生能源。

板塊配置方面，花旗上調醫療及保險股投資評級，由「中性」上調至「增持」，認為醫療及保險股是「十五五」重點受惠的行業；下調電訊及石油天然氣板塊至「減持」，原因分別為盈利增速偏低及面對新能源競爭壓力，互聯網及汽車亦因競爭加劇而被調低配置。

醫療保險股 受惠「十五五」

另一方面，美銀中國研究部聯席主管兼首席中國策略師吳旖在一場研討會上表示，MSCI中國指數市盈率雖然已經由8倍升至13倍，但是估值仍然低於歐美日等主要市場，故續看好中國股市未來兩至三年表現。她並指出，中國企業在人工智能、自動駕駛、創新藥等領域有長促發展，市場已逐步上調對相關中資股的預期。