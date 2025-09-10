明報新聞網
經濟

恒指曾升穿二萬六 創近4年高 重磅科技股領漲 花旗：明年底見28800點

【明報專訊】美國加快減息的憧憬持續發酵，美匯續軟，人民幣靠穩下，利好港股投資情緒。恒指昨日早段一度勁升394點，曾經短暫升越26,000點關，創近4年新高（見圖）後，升幅收窄，收市升304點，報25,938點。重磅科網股繼續領漲，阿里巴巴（9988）在大成交支持下漲逾3%，騰訊控股（0700）再創52周新高。多隻大藍籌股也同創52周高位，阿里健康（0241）更罕見大升逾10%高見7.14元。

明報記者 陳偉燊

恒指昨天最高報26,027點。大行花旗最新發表的報告指明年底恒指可見28,800點。在升市持續下，除了科網股之外，其他藍籌股包括華潤萬象（1209）及周大福珠寶（1929）亦步亦趨，也同樣創下52周高位（見表）。個別股份如金礦股紫金礦業（2899）及網易（9999）昨日更創歷史新高，分別以28.86元及223.2元高收。匯控重越百元大關後，更進一步企穩，昨日微升0.69%高見102.4元。港股整體成交額2940.33億元，較周一增加近80億元。不過，較早前被熱捧的醫藥股則見回吐，藥明生物（2269）、石藥（1093）、藥明康德（2359）及中國生物製藥（1177），分別跌3.39%、3.14%、2.81%及1.22%。

醫藥股逆市回吐 藥明生物石藥挫逾3％

北水持續積極地流入港股市場，昨日單日錄得102.31億元淨流入。當中尤以阿里巴巴吸資最多，多達42.33億元；美團（3690）則遭北水淨沽出8.48億元，為走資最多股份。至於近期市場焦點的老鋪黃金（6181）及泡泡瑪特（9922），分別錄約1.44億元及1.26億元淨減持。大市持續上升之下，沽空盤亦見增加，昨日全日沽空額多達467.63億元，較上日增加22.67%，沽空額佔大市成交比率，更由上日的13.32%升至15.9%，為8月28日後最高。

沽空額達468億 較前日增23%

內房股昨日升勢亦引起市場關注，當中前大藍籌碧桂園（2007）因為納入恒生綜合指數，獲納入深滬港股通名單，昨日在買盤追捧下，股價曾經大升33.33%，收市時升幅仍達27.45%，收市報0.65元；世茂房地產（0813）據報巨額債務獲展期，股價大升27.87%，收市報0.39元，跑贏其他內房股。

內房股異動 碧桂園世房飈27％

資深獨立股評人謝明光表示，由於外圍例如東南亞及日本等市場發展不太明朗，因此近日已見很多資金流入港股市場，港股因此受惠，並因為錄得大成交而一度升見26,000點以上，但他難以估計這些資金會停留多久。隨着內地A股上證指數升越3800點，港股亦升近26200點大阻力區，他料港股在進一步上升時難免出現牛熊角力。

相關字詞﹕減息 恒指 世茂 碧桂園 網易 紫金礦業 華潤萬象 騰訊

