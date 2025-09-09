明報新聞網
經濟
科技觀潮

投資策略

薛偉傑：台積電「一騎絕塵」 晶圓代工市佔率突破七成

【明報專訊】全球最大晶圓代工生產商台積電（TSMC）市場佔有率再創新高，今年第二季突破70%，達到70.2%。反觀三星電子，因為在3納米製程上失利，市佔率跌至7.3%。有分析認為，台積電明年市佔率將會突破75%。

台媒料明年市佔率逾75%

根據TrendForce最新研究報告，2025年第二季全球首十大晶圓代工生產商的總營收為417.18億美元，比2025年第一季的364.13億美元增長14.6%。台積電繼續排名第一，今年第二季營收達302.39億美元，按季增長18.5%；市佔率按季升2.6個百分點，再創新高，達到70.2%。至於台積電的主要競爭對手三星電子，繼續排名第二。雖然三星電子今年第二季晶圓代工營收31.59億美元，按季增長9.2%，但市佔率仍跌0.4個百分點，至7.3%，相當於台積電的十分之一多一點。中芯國際（0981）繼續排名第三，但今年第二季晶圓代工營收22.09億美元，按季跌1.7%，市佔率因此回落0.9個百分點，至5.1%。事實上，今年第二季在全球首十大晶圓代工生產商，只有台積電一家公司的市佔率錄得按季升幅，以色列企業高塔半導體維持不變（0.9%），其餘8家公司市佔率都錄得跌幅。

三星3納米製程失利 市佔率跌至7.3%

據外媒報道，由於三星晶圓代工部門仍處於虧損狀態，在今年上半年「目標達成獎金」（TAI）評估，其晶圓代工事業群因為表現不佳，所有獎金都被取消。形成強烈對比的，台積電2024年員工季度業績獎金和分紅總金額增至1405.93億元新台幣，其中分紅約702.96億元新台幣，今年7月發放。由於台積電員工業績獎金和分紅只限台灣員工可以領取，以其台灣員工總數約7萬人計算，平均每人可獲得超過200萬元新台幣，即約51.16萬港元。其實，今年6月底，已有台灣媒體引述不具名的產業分析報告預估，台積電今年在全球晶圓代工市佔率可達到70%，2026年更將會突破75%。現在看來，這預測大有可能成真。

據報道，三星在晶圓代工市場的佔有率被台積電拋離的主因是，在7納米或以下的先進製程的整體性能、良率和穩定性，它都不及台積電。即使三星在定價上非常進取，其先進製程的平均報價比台積電低大約三成，但客戶仍然傾向選擇台積電。尤其是其3納米製程的良率，直至今年中也只是僅僅超過40%，以致爭取大客戶的訂單時屢次受挫。據報道，除了三星自己的Exynos 2500處理器之外，幾乎沒有什麼著名品牌的智能手機處理器是由三星代工的。Google自行研發的Tensor系列處理器，由2021年開始就一直交給三星代工。但今年6月也有報道指，最新的Tensor G5處理器將會改由台積電代工。據Counterpoint Research副研究總監Brady Wang在6月底表示，在5納米及以下製程的智能手機單晶片（SoC）的代工市場上，預料台積電今年的佔有率將會達到87%，並在2028年再略升至89%。7月初有報道稱，高通的下一代處理器，即是「驍龍8 Elite」的後繼型的兩個版本將會分開生產。其中一個版本將會由台積電的3納米製程製造，供應絕大部分Android手機品牌。另一個For Galaxy版本，專供三星的Galaxy產品使用，則會改由三星以2納米製程代工。筆者相信，這未必代表高通認同三星的2納米製程的穩定性，只是因為三星以向高通訂購處理器來綑綁代工合約而已。

台積電擬第4季量產2納米製程

據報道，截至7月中，台積電試產2納米製程的良率已達到65%。台積電預計將於今年第四季量產其2納米製程，2026年下半年再量產1.6納米製程。由今年4月起，台積電已開始接受2納米製程的訂單。而蘋果、高通、聯發科（MediaTek）、Nvidia（英偉達）、AMD等多家大公司都已經落單，以預先訂下晶圓廠的生產排程。台積電還決定提早興建其1.4納米（A14）製程晶圓廠，以持續擴大領先優勢。1.4納米製程晶圓廠稱為Fab 25，將位於台灣中部的科學園區，毗鄰台中市，一共會有4座廠房。預料每座1.4納米製程廠房的投資額高達大約490億美元，首座廠房在2027年底前開始試產，2028下半年全面量產。

至於三星，據報在7月初已決定，將其1.4納米製程的量產計劃押後2年，由2027年延遲至2029年才量產；改為集中精力，提高其現有的3納米製程以及試產中的2納米製程的良率，並計劃在明年開始2納米製程的量產，希望先在這兩個製程搶回一些佔有率。

明報記者 薛偉傑

