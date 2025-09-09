明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
黃雯怡 股海文蹤

投資策略

黃雯怡：龍源電力上望8.2元

【明報專訊】美國上周五公布非農就業數據遠遜預期，僅增加2.2萬個職位，一方面強化了聯儲局本月至少減息25個點子的預期，亦引發市場對美國經濟放緩的憂慮。本周關注美國9月9日公布的非農就業年度基準修正數據，中美CPI、PPI報告。另外，市場關注蘋果（美：AAPL）秋季新品發布會是否有驚喜，有機會帶動果鏈概念股。恒指昨突破25,600點阻力，本周有機會上試26,000關。

政策推動AI基建落地，數據中心對電力需求增高，市場進而關注新能源板塊。近期上海合作組織會議提出在未來5年實施新增「千萬千瓦光伏」和「千萬千瓦風電」項目。國家能源局召開全國可再生能源電力開發建設調度會議，明確提出加快推動深遠海海上風電、光熱發電等新興產業發展。

龍源電力（0916）作為龍頭風電運營商，主力從事風電場設計、建設與運營。此前公布半年報，純利按年倒退13.6%至35.19億元（人民幣，下同），主因新投產項目轉固導致經營成本增加及處置火電分部。雖然業績不算太理想，但期內風電發電量增長6.1%，光伏發電量大增71.4%，總發電量按年上升。另外分派中期息10分，按照公司已公布的2025至2027年分紅規劃，現金分紅比例不得低於淨利潤的30%，目前股息率在3.2厘左右。

龍源電力當前市盈率約10倍，市帳率約0.8倍，估值仍吸引。隨着國家推動AI算力基礎設施建設，對綠色能源需求增加，將利好股價表現，候回吐至7.4港元吸納，上望8.2港元。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]

相關字詞﹕黃雯怡 股海文蹤

上 / 下一篇新聞

內地上月出口遜預期 輸美挫33% 分析：提前出貨效應減 料增速續放緩
內地上月出口遜預期 輸美挫33% 分析：提前出貨效應減 料增速續放緩
巴克萊料今年美減息增至3次
巴克萊料今年美減息增至3次
高盛：發展數碼貨幣 料人幣國際化加快
高盛：發展數碼貨幣 料人幣國際化加快
越房售廣州越秀金融大廈50%權益
越房售廣州越秀金融大廈50%權益
「清盤王」黎嘉恩落實過檔安永
「清盤王」黎嘉恩落實過檔安永
美團：Keeta穩居港市場首位
美團：Keeta穩居港市場首位
恒指升215點 今年北水淨流入破萬億 泡泡瑪特初納恒指瀉7%
恒指升215點 今年北水淨流入破萬億 泡泡瑪特初納恒指瀉7%
企業收入受壓 中信里昂憂難推升盈利
企業收入受壓 中信里昂憂難推升盈利
禾賽昨起招股 孖展近27倍超購
禾賽昨起招股 孖展近27倍超購
舜宇上月手機鏡頭出貨量跌7%
舜宇上月手機鏡頭出貨量跌7%
港力拓綠色金融 居亞洲前列 可持續債券發行急增 資金湧ESG基金
港力拓綠色金融 居亞洲前列 可持續債券發行急增 資金湧ESG基金
激活香港建築改造市場 加速實現減排目標
激活香港建築改造市場 加速實現減排目標
FT：華研恢復俄企發熊貓債 倘敲定為侵烏後首次 歐美或對華實施二級制裁
FT：華研恢復俄企發熊貓債 倘敲定為侵烏後首次 歐美或對華實施二級制裁
納斯達克申改規定 允交易代幣化股票
納斯達克申改規定 允交易代幣化股票
金價升勢持續 現貨金期金同刷新高位
金價升勢持續 現貨金期金同刷新高位
張兆聰：買機器人ETF 參與熱炒主題
張兆聰：買機器人ETF 參與熱炒主題
富融港元定存1個月年利率10.88厘
富融港元定存1個月年利率10.88厘
富邦人幣定存1個月年利率4.38厘
富邦人幣定存1個月年利率4.38厘
龐寶林：善用Al高速發展推動ESG
龐寶林：善用Al高速發展推動ESG
李銳：量子財金範式 多維度剖析
李銳：量子財金範式 多維度剖析
薛偉傑：台積電「一騎絕塵」 晶圓代工市佔率突破七成
薛偉傑：台積電「一騎絕塵」 晶圓代工市佔率突破七成
技術取勝：聯想或下試10元關
技術取勝：聯想或下試10元關
何民傑：白銀升勢仍讓人期待
何民傑：白銀升勢仍讓人期待
服務投資基金公會30年 黃王慈明下月榮休
服務投資基金公會30年 黃王慈明下月榮休
劉思明：禾賽招股 為輔助駕駛概念帶來炒作氣氛
劉思明：禾賽招股 為輔助駕駛概念帶來炒作氣氛
周顯：早年銀行「另類發展史」
周顯：早年銀行「另類發展史」
湯文亮：不需要打仗的國家英雄
湯文亮：不需要打仗的國家英雄
壹沐加推81伙 個別加價2.5% 瑧博上樓書涉120伙 1房244呎起
壹沐加推81伙 個別加價2.5% 瑧博上樓書涉120伙 1房244呎起
堅尼地道33號8號波解除後連沽3伙涉近億
堅尼地道33號8號波解除後連沽3伙涉近億
換樓客8號波下518萬入市大興3房戶
換樓客8號波下518萬入市大興3房戶
柏傲灣4房月租5萬 屋苑10個月新高
柏傲灣4房月租5萬 屋苑10個月新高
德永佳家族3000萬 掃亞洲樓王3車位
德永佳家族3000萬 掃亞洲樓王3車位