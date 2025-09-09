黃雯怡：龍源電力上望8.2元

政策推動AI基建落地，數據中心對電力需求增高，市場進而關注新能源板塊。近期上海合作組織會議提出在未來5年實施新增「千萬千瓦光伏」和「千萬千瓦風電」項目。國家能源局召開全國可再生能源電力開發建設調度會議，明確提出加快推動深遠海海上風電、光熱發電等新興產業發展。

龍源電力（0916）作為龍頭風電運營商，主力從事風電場設計、建設與運營。此前公布半年報，純利按年倒退13.6%至35.19億元（人民幣，下同），主因新投產項目轉固導致經營成本增加及處置火電分部。雖然業績不算太理想，但期內風電發電量增長6.1%，光伏發電量大增71.4%，總發電量按年上升。另外分派中期息10分，按照公司已公布的2025至2027年分紅規劃，現金分紅比例不得低於淨利潤的30%，目前股息率在3.2厘左右。

龍源電力當前市盈率約10倍，市帳率約0.8倍，估值仍吸引。隨着國家推動AI算力基礎設施建設，對綠色能源需求增加，將利好股價表現，候回吐至7.4港元吸納，上望8.2港元。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]