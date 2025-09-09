納斯達克申改規定 允交易代幣化股票

【明報專訊】彭博社報道，交易所營運商納斯達克（Nasdaq）向美國證交會（SEC）提交申請，要求當局修改規定，包括證券的定義，從而允許投資者在其交易所，交易代幣化股票（tokenized stocks）。倘若獲批，將標誌代幣化證券首次獲准在美國主要證券交易所交易，同時也將成為交易所營運商，將區塊鏈結算納入全國市場系統所作出的重大嘗試。任何變更都須獲SEC批准，並經過一段時間的評論期。
根據彭博社看到的申請文件，納斯達克建議，如果代幣化證券被視為等同於傳統的資產，且擁有相同的股東權利，就應在納斯達克和其他交易所，按相同的執行規則交易，交易優先權與傳統資產相同。
倘視為等同傳統資產
按相同規則交易
納斯達克的文件還建議，對代幣化資產進行清晰標記，以便打算清算和結算（clear and settle）的交易參與者，以及負責清算和結算的存管信託公司（DTC）能夠執行相關指令。彭博社稱，這些要求不僅是技術規則的改變，同時觸及了股票定義、發行和結算的根本原則。這些問題可能決定代幣化（Tokenization）是停留在加密貨幣的邊緣，還是進入華爾街的核心。
倘若獲批，受美國監管的交易所可以將代幣化股票納入其系統，使加密貨幣背後的技術，與全球一些交易量最大的股票直接對接。納斯達克此舉，正值更多傳統金融機構進軍數碼資產領域及區塊鏈技術，並回應白宮推動加密資產領域創新的監管變化。
SEC新任主席Paul Atkins正指示屬下制定明確的指導方針，明確數碼資產何時能被認定為證券。目前所謂的代幣化證券是指證券的數碼形式，而非直接持有傳統資產本身，這些數碼化證券可在區塊鏈網絡交易，毋須透過經紀帳戶交易。
