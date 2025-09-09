納斯達克申改規定 允交易代幣化股票

根據彭博社看到的申請文件，納斯達克建議，如果代幣化證券被視為等同於傳統的資產，且擁有相同的股東權利，就應在納斯達克和其他交易所，按相同的執行規則交易，交易優先權與傳統資產相同。

納斯達克的文件還建議，對代幣化資產進行清晰標記，以便打算清算和結算（clear and settle）的交易參與者，以及負責清算和結算的存管信託公司（DTC）能夠執行相關指令。彭博社稱，這些要求不僅是技術規則的改變，同時觸及了股票定義、發行和結算的根本原則。這些問題可能決定代幣化（Tokenization）是停留在加密貨幣的邊緣，還是進入華爾街的核心。

倘若獲批，受美國監管的交易所可以將代幣化股票納入其系統，使加密貨幣背後的技術，與全球一些交易量最大的股票直接對接​。納斯達克此舉，正值更多傳統金融機構進軍數碼資產領域及區塊鏈技術，並回應白宮推動加密資產領域創新的監管變化。

SEC新任主席Paul Atkins正指示屬下制定明確的指導方針，明確數碼資產何時能被認定為證券。目前所謂的代幣化證券是指證券的數碼形式，而非直接持有傳統資產本身，這些數碼化證券可在區塊鏈網絡交易，毋須透過經紀帳戶交易。

