FT：華研恢復俄企發熊貓債 倘敲定為侵烏後首次 歐美或對華實施二級制裁

與此同時，《金融時報》引述消息人士稱，歐盟官員正討論對購買俄羅斯石油和天然氣的「中國及其他第三國」實施制裁，以回應美國訴求，限制俄羅斯為戰爭提供資金的能力。消息指歐盟官員和外交官於周日起就新制裁方案的內容進行談判，其中多次提到對中國實施二級制裁。一個歐盟官員代表團預計於周一前往白宮，與美國財政部官員討論制裁內容。

特朗普：已準備對俄第二階段制裁

美國上月已對印度輸美產品徵收懲罰性關稅，以懲罰其購買俄羅斯石油。特朗普周日稱，美國已準備對俄羅斯實施第二階段制裁，但未透露更多詳情。財長貝森特周日亦表示，美國和歐盟可能會對購買俄羅斯石油的國家徵收次級關稅，從而迫使俄羅斯就結束烏克蘭戰事重返談判桌。不過西方以往針對中國進口伊朗能源的制裁，未產生顯著作用，例如美國自2019年對持續從伊朗進口石油的中國航運公司、貿易商和煉油商實施二級制裁，但對相關貿易影響不大。

就在歐美醞釀更多制裁行動前，俄羅斯總統普京上周與中國國家主席習近平在北京會晤，雙方達成了重大的天然氣協議，將由俄氣（Gazprom）牽頭，修建經蒙古國通往中國的「西伯利亞力量2號」天然氣管道。分析師預期，這項目可能重塑全球能源流向。

中國評級機構予俄氣「AAA」

俄氣準備擴大向中國供氣之際，中國評級機構中證鵬元給予俄氣「AAA」的國內信用評級，評級展望為穩定。但中證鵬元同時指出，俄氣在2022年起被列入美國行業制裁名單，公司經營存在不確定性。

美國評級機構惠譽於2022年將俄氣的評級，下調至CC級，意味其可能面臨違約。惠譽隨後撤回對所有俄羅斯企業的評級，以遵守歐盟的制裁。市場分析指出，惠譽的判斷對其客戶來說可能是正確的，但對於中國甚至印度投資者來說，若與俄羅斯的交易得以完成，將為他們提供可靠的資產。

自2022年以來，美國和歐洲對俄羅斯的制裁，切斷了俄羅斯進入全球金融市場的渠道，而中國的銀行也擔心受到二次制裁，因而避開涉及俄羅斯企業的公開融資交易。不過隨着中俄關係日益緊密，銀行可能開始放鬆戒備。對於面臨歐美制裁的俄羅斯，人民幣成為愈來愈重要的外匯來源。

俄企自2022年起開始在俄羅斯境內發售人民幣計價債券。大多數此類債券，由包括俄鋁及俄氣在內的少數幾家企業發行。

《金融時報》引述知情人士稱，俄企即將恢復在中國市場推出的「熊貓債」，最初可能限兩三家企業發行。據稱，未受到西方廣泛制裁的俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）及其附屬企業，預計將成為首批利用中國債市借款的俄企。

中國的銀行是「熊貓債」的主要買家和經紀商。法律界人士指出，參與「熊貓債」發行的經紀商仍將面臨美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）的二級制裁風險，而銀行業將難以隱瞞其在公開市場的參與。

