經濟
國際金融

FT：華研恢復俄企發熊貓債 倘敲定為侵烏後首次 歐美或對華實施二級制裁

【明報專訊】《金融時報》引述知情人士稱，中國金融監管機構準備恢復向俄羅斯主要能源企業開放國內債券市場，標誌中俄經濟與外交關係進一步深化。消息稱，中國監管機構的高級官員8月底在廣州的一次會議，向俄羅斯能源企業高層表示，將支持其發行以人民幣計價的「熊貓債」計劃。若發債計劃最終敲定，將會是2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄羅斯企業首次到中國內地融資。這也是繼2017年俄鋁發行15億元人民幣「熊貓債」以來，俄羅斯企業首次在中國公開債券市場發債。

與此同時，《金融時報》引述消息人士稱，歐盟官員正討論對購買俄羅斯石油和天然氣的「中國及其他第三國」實施制裁，以回應美國訴求，限制俄羅斯為戰爭提供資金的能力。消息指歐盟官員和外交官於周日起就新制裁方案的內容進行談判，其中多次提到對中國實施二級制裁。一個歐盟官員代表團預計於周一前往白宮，與美國財政部官員討論制裁內容。

特朗普：已準備對俄第二階段制裁

美國上月已對印度輸美產品徵收懲罰性關稅，以懲罰其購買俄羅斯石油。特朗普周日稱，美國已準備對俄羅斯實施第二階段制裁，但未透露更多詳情。財長貝森特周日亦表示，美國和歐盟可能會對購買俄羅斯石油的國家徵收次級關稅，從而迫使俄羅斯就結束烏克蘭戰事重返談判桌。不過西方以往針對中國進口伊朗能源的制裁，未產生顯著作用，例如美國自2019年對持續從伊朗進口石油的中國航運公司、貿易商和煉油商實施二級制裁，但對相關貿易影響不大。

就在歐美醞釀更多制裁行動前，俄羅斯總統普京上周與中國國家主席習近平在北京會晤，雙方達成了重大的天然氣協議，將由俄氣（Gazprom）牽頭，修建經蒙古國通往中國的「西伯利亞力量2號」天然氣管道。分析師預期，這項目可能重塑全球能源流向。

中國評級機構予俄氣「AAA」

俄氣準備擴大向中國供氣之際，中國評級機構中證鵬元給予俄氣「AAA」的國內信用評級，評級展望為穩定。但中證鵬元同時指出，俄氣在2022年起被列入美國行業制裁名單，公司經營存在不確定性。

美國評級機構惠譽於2022年將俄氣的評級，下調至CC級，意味其可能面臨違約。惠譽隨後撤回對所有俄羅斯企業的評級，以遵守歐盟的制裁。市場分析指出，惠譽的判斷對其客戶來說可能是正確的，但對於中國甚至印度投資者來說，若與俄羅斯的交易得以完成，將為他們提供可靠的資產。

自2022年以來，美國和歐洲對俄羅斯的制裁，切斷了俄羅斯進入全球金融市場的渠道，而中國的銀行也擔心受到二次制裁，因而避開涉及俄羅斯企業的公開融資交易。不過隨着中俄關係日益緊密，銀行可能開始放鬆戒備。對於面臨歐美制裁的俄羅斯，人民幣成為愈來愈重要的外匯來源。

俄企自2022年起開始在俄羅斯境內發售人民幣計價債券。大多數此類債券，由包括俄鋁及俄氣在內的少數幾家企業發行。

《金融時報》引述知情人士稱，俄企即將恢復在中國市場推出的「熊貓債」，最初可能限兩三家企業發行。據稱，未受到西方廣泛制裁的俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）及其附屬企業，預計將成為首批利用中國債市借款的俄企。

中國的銀行是「熊貓債」的主要買家和經紀商。法律界人士指出，參與「熊貓債」發行的經紀商仍將面臨美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）的二級制裁風險，而銀行業將難以隱瞞其在公開市場的參與。

（金融時報）

[國際金融]

相關字詞﹕熊貓債 中國 俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom） 俄羅斯 國際金融

