禾賽昨起招股 孖展近27倍超購

禾賽回港上市有望迎來北，綜觀現時北水持倉比例較多的中概股多為汽車股，例如理想（2015）及小鵬（9868），北水於上周四（4日）實際分別擁有發行股份的21.39%及19.26%（見表），另科網股如嗶哩嗶哩（9626）其北水持股比例亦較高、達22.55%。據彭博終端機顯示，禾賽截至昨日的市值為35.09億美元（約274億港元），只要日均市值不低於200億元，並符合成交額及其他要求，就可在6個月後納入港股通。

大行科工一手中籤率0.02%

另摺疊單車商大行科工（2543）昨暗盤報捷，三大暗盤平台報價至少升38%，大行科工於富途暗盤升幅最多，暗盤收盤升59%至78.7元，一手100股計、且不計手續費，帳面賺2920元。大行科工選用不設回撥的機制B招股，公司昨晚公布分配結果，公開發售部分錄得超購7557倍，一手中籤率低至0.02%，頭槌飛未能穩獲一手。

奇瑞汽車股份本周日（7日）上載通過上市聆訊招股文件，意味隨時可開展招股。另分佈式儲能系統（DESS）解決方案供應商思格新能源，昨日向港交所（0388）遞表申請上市，中信証券及法國巴黎銀行為聯席保薦人。

此外，路透社引述兩名知情人士消息報道指，先前傳出擬於上海科創板上市的「杭州六小龍」之一，機械人初創科企宇樹科技擬以估值500億元人民幣進行招股。宇樹回應內媒指未有討論估值問題。

明報記者 江陵凱

[新股]