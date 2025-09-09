企業收入受壓 中信里昂憂難推升盈利

製造業產能過剩 利潤率受壓

Redman表示，去年內地股市歷來首次回購規模高於新股發行規模，不過今年已不再出現，回復淨攤薄效應。同時內地製造業投資持續增長，導致產能過剩和過度價格競爭，令利潤率受壓。雖然內地推行「反內捲」政策，期望改善企業營運環境，不過Redman指內地去產能要小心進行以免影響就業，而產能過剩也難以通過出口解決。

現時賣方分析員預期多個行業在2026年和2027年收入，可以扭轉過去5年下跌，並料有顯著盈利增長。Redman指出，現時內地出口和投資放緩難以推動經濟增長，而內地消費增速現時仍只有疫情前一半，不少家庭收入偏好維持儲蓄或減少債務，房地產市場仍然低迷，物業價值持續下跌，難以推動居民消費。

不過Redman稱，雖然內地通脹和消費未見回升，故未有上調整體中國股票評級，但該行仍看好比亞迪（1211）、寧德時代（3750）、石藥集團（1093）、農夫山泉（9633）、騰訊（0700）和小米（1810）。

經濟方面，中信里昂首席經濟師Leif Eskesen指出，下半年內地經濟將較上半年放緩，主要因為上半年因美國關稅而前置部分出口，現時美國對華徵三成關稅，亦直接打擊外需。另外內地推出「以舊換新」支持消費，部分商品如家電等不會頻密更換，因此政策亦前置了部分消費。該行預期今年中國經濟增長為4.7%，明年為4.2%。