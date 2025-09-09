恒指升215點 今年北水淨流入破萬億 泡泡瑪特初納恒指瀉7%

明報記者

恒生指數昨高開22點後反覆造好，午後升幅擴大，曾升246點，收市升215點或0.85%，報25,633點，連升第二天。國指升0.71%，科指漲1.17%。

北水追阿里騰訊 快手走資8.6億

雖然大市成交略為回落至2860億元，但北水流入再增至167億元，是近三星期最多，並為連續7日淨流入。彭博資料顯示，今年來北水淨流入已突破1萬億元，遠超去年全年8000多億元的前紀錄（見圖）。北水昨熱捧阿里巴巴（9988）、地平線機器人（9660）和騰訊（0700），淨買入分別達51.5億、13.7億和10.8億元；淨賣出最多則是快手（1024），走資8.6億元。

科技股主導升市，「ATMXJ」除美團（3690）外都向好，百度（9888）發可換股債券集資，市場憧憬有大動作，而且據報蘋果公司（美：AAPL）仍致力今年內為內地手機引進人工智能（AI）服務，合作伙伴包括百度、阿里。百度股價午後曾抽高逾10%，迫近110元，收市仍升近9.5%，是表現最好藍籌和科指成分股；阿里彈近4.2%，成交逾200億元；騰訊亦升近2%。

繼北京、上海後，深圳上周五深夜亦宣布放寬樓市限購，部分內房股有買盤，尤其是獲納入港股通、可供北水買賣的碧桂園（2007），早段曾急抽25%，但很快升幅大為收窄，收市僅升6.3%。龍湖（0960）、越秀（0123）升逾2%。本港地產股之中，曾傳出大股東鄭氏家族考慮注資的新世界（0017）再有炒作，同系周大福創建（0659）聯席行政總裁鄭志明確認，家族內部有談及新世界相關問題，公司股價一度飈近19%，見近一年高位，收市仍升17.4%。

內地激光雷達龍頭禾賽科技（2525）招股，同業速騰聚創（2498）升近6.8%。但泡泡瑪特納入恒指首日見明顯回吐，而且近日其新產品二手價格回落，投資者擔心需求不繼，昨股價曾插逾8%，收市亦跌7.1%，為表現最差藍籌。

分析：恒指25000至26000點上落

iFast Global投資總監溫鋼城預期，短期恒指仍在25,000點至26,000點之間上落，若想進一步突破，企業盈利必須有改善，因為現時市場預期平均是沒有增長。若內地繼續有支持經濟政策，北水又持續流入，買進較高風險的機器人等科技股，則整體氣氛傾向樂觀。