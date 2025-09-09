明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

恒指升215點 今年北水淨流入破萬億 泡泡瑪特初納恒指瀉7%

【明報專訊】美國就業數據疲弱帶動減息憧憬，投資者風險胃納升溫，亞太區股市普遍向好，港股昨在風暴下穩步再上，恒指延續上周升1.4%強勢。北水加快流入，今年以來淨流入已突破萬億元。科技股領漲，但藍籌新貴泡泡瑪特（9992）大幅回吐。

明報記者

恒生指數昨高開22點後反覆造好，午後升幅擴大，曾升246點，收市升215點或0.85%，報25,633點，連升第二天。國指升0.71%，科指漲1.17%。

北水追阿里騰訊 快手走資8.6億

雖然大市成交略為回落至2860億元，但北水流入再增至167億元，是近三星期最多，並為連續7日淨流入。彭博資料顯示，今年來北水淨流入已突破1萬億元，遠超去年全年8000多億元的前紀錄（見圖）。北水昨熱捧阿里巴巴（9988）、地平線機器人（9660）和騰訊（0700），淨買入分別達51.5億、13.7億和10.8億元；淨賣出最多則是快手（1024），走資8.6億元。

科技股主導升市，「ATMXJ」除美團（3690）外都向好，百度（9888）發可換股債券集資，市場憧憬有大動作，而且據報蘋果公司（美：AAPL）仍致力今年內為內地手機引進人工智能（AI）服務，合作伙伴包括百度、阿里。百度股價午後曾抽高逾10%，迫近110元，收市仍升近9.5%，是表現最好藍籌和科指成分股；阿里彈近4.2%，成交逾200億元；騰訊亦升近2%。

繼北京、上海後，深圳上周五深夜亦宣布放寬樓市限購，部分內房股有買盤，尤其是獲納入港股通、可供北水買賣的碧桂園（2007），早段曾急抽25%，但很快升幅大為收窄，收市僅升6.3%。龍湖（0960）、越秀（0123）升逾2%。本港地產股之中，曾傳出大股東鄭氏家族考慮注資的新世界（0017）再有炒作，同系周大福創建（0659）聯席行政總裁鄭志明確認，家族內部有談及新世界相關問題，公司股價一度飈近19%，見近一年高位，收市仍升17.4%。

內地激光雷達龍頭禾賽科技（2525）招股，同業速騰聚創（2498）升近6.8%。但泡泡瑪特納入恒指首日見明顯回吐，而且近日其新產品二手價格回落，投資者擔心需求不繼，昨股價曾插逾8%，收市亦跌7.1%，為表現最差藍籌。

分析：恒指25000至26000點上落

iFast Global投資總監溫鋼城預期，短期恒指仍在25,000點至26,000點之間上落，若想進一步突破，企業盈利必須有改善，因為現時市場預期平均是沒有增長。若內地繼續有支持經濟政策，北水又持續流入，買進較高風險的機器人等科技股，則整體氣氛傾向樂觀。

相關字詞﹕泡泡瑪特 百度 樓市 科技股 人工智能 港股

上 / 下一篇新聞

內地上月出口遜預期 輸美挫33% 分析：提前出貨效應減 料增速續放緩
內地上月出口遜預期 輸美挫33% 分析：提前出貨效應減 料增速續放緩
巴克萊料今年美減息增至3次
巴克萊料今年美減息增至3次
高盛：發展數碼貨幣 料人幣國際化加快
高盛：發展數碼貨幣 料人幣國際化加快
越房售廣州越秀金融大廈50%權益
越房售廣州越秀金融大廈50%權益
「清盤王」黎嘉恩落實過檔安永
「清盤王」黎嘉恩落實過檔安永
美團：Keeta穩居港市場首位
美團：Keeta穩居港市場首位
企業收入受壓 中信里昂憂難推升盈利
企業收入受壓 中信里昂憂難推升盈利
禾賽昨起招股 孖展近27倍超購
禾賽昨起招股 孖展近27倍超購
舜宇上月手機鏡頭出貨量跌7%
舜宇上月手機鏡頭出貨量跌7%
港力拓綠色金融 居亞洲前列 可持續債券發行急增 資金湧ESG基金
港力拓綠色金融 居亞洲前列 可持續債券發行急增 資金湧ESG基金
激活香港建築改造市場 加速實現減排目標
激活香港建築改造市場 加速實現減排目標
FT：華研恢復俄企發熊貓債 倘敲定為侵烏後首次 歐美或對華實施二級制裁
FT：華研恢復俄企發熊貓債 倘敲定為侵烏後首次 歐美或對華實施二級制裁
納斯達克申改規定 允交易代幣化股票
納斯達克申改規定 允交易代幣化股票
金價升勢持續 現貨金期金同刷新高位
金價升勢持續 現貨金期金同刷新高位
張兆聰：買機器人ETF 參與熱炒主題
張兆聰：買機器人ETF 參與熱炒主題
富融港元定存1個月年利率10.88厘
富融港元定存1個月年利率10.88厘
富邦人幣定存1個月年利率4.38厘
富邦人幣定存1個月年利率4.38厘
黃雯怡：龍源電力上望8.2元
黃雯怡：龍源電力上望8.2元
龐寶林：善用Al高速發展推動ESG
龐寶林：善用Al高速發展推動ESG
李銳：量子財金範式 多維度剖析
李銳：量子財金範式 多維度剖析
薛偉傑：台積電「一騎絕塵」 晶圓代工市佔率突破七成
薛偉傑：台積電「一騎絕塵」 晶圓代工市佔率突破七成
技術取勝：聯想或下試10元關
技術取勝：聯想或下試10元關
何民傑：白銀升勢仍讓人期待
何民傑：白銀升勢仍讓人期待
服務投資基金公會30年 黃王慈明下月榮休
服務投資基金公會30年 黃王慈明下月榮休
劉思明：禾賽招股 為輔助駕駛概念帶來炒作氣氛
劉思明：禾賽招股 為輔助駕駛概念帶來炒作氣氛
周顯：早年銀行「另類發展史」
周顯：早年銀行「另類發展史」
湯文亮：不需要打仗的國家英雄
湯文亮：不需要打仗的國家英雄
壹沐加推81伙 個別加價2.5% 瑧博上樓書涉120伙 1房244呎起
壹沐加推81伙 個別加價2.5% 瑧博上樓書涉120伙 1房244呎起
堅尼地道33號8號波解除後連沽3伙涉近億
堅尼地道33號8號波解除後連沽3伙涉近億
換樓客8號波下518萬入市大興3房戶
換樓客8號波下518萬入市大興3房戶
柏傲灣4房月租5萬 屋苑10個月新高
柏傲灣4房月租5萬 屋苑10個月新高
德永佳家族3000萬 掃亞洲樓王3車位
德永佳家族3000萬 掃亞洲樓王3車位