德永佳家族3000萬 掃亞洲樓王3車位

資料顯示，該家族過往曾購入MOUNT NICHOLSON多個物業，包括2016年先後以共約11億元，購入屋苑2期3個單位，個別實呎高達8.5萬元，及後該家族曾於2021年再以每個920萬至1188.8萬元購入屋苑4個車位，共涉約4486.4萬元，若連同最新購入的3個車位，即該家族先後收共11.75億元購入MOUNT NICHOLSON的3個單位及7個車位。

另市場再有投資者蝕放工商物業。世邦魏理仕指出，九龍灣牛頭角道55號利基大廈部分零售商業樓面，涉及1樓及2樓兩層巨舖，以約1.8億元放售，總面積約39,400方呎，呎價約4569元，並可一併或分拆出售。資料顯示，物業由外資基金2016年約2.1億元購入，2021年曾以2.8億放售，即現時放售價較9年前購入價帳面低3000萬元或14%，亦較4年前放售價低1億元或36%。上述物業現由3個租戶長期租用，其中補習社承租此物業多年，為區內旗艦教育中心；2樓為全層24小時健身中心租用，該租客由半層擴充至整層，是九龍灣民生區內唯一大型24小時健身中心。