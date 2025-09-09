明報新聞網
經濟

香港地產

柏傲灣4房月租5萬 屋苑10個月新高

【明報專訊】暑假過後，私宅租務仍活躍，其中樓齡約7年、鄰近西鐵荃灣西站柏傲灣，剛錄大額租賃個案。一名專業人士最新以月租5萬元承租一個4房雙套單位，實用呎租約37元，月租創屋苑近10個月新高。

美聯高級分區營業經理何振榮表示，柏傲灣1A座中層A室，實用面積1366方呎，4房雙套間隔，業主1個月前以5.5萬元放租，獲專業人士洽租，議價後減5000元或9%，以5萬元獲承租，實用呎租約37元。業主今年4月才以2300萬元購入，租賃回報2.6厘。資料顯示，屋苑對上一宗逾5萬元的成交，是去年11月一個同類型4房雙套單位，以高達月租5.5萬元租出。

帝峯‧皇殿3房月租3.9萬租出

九龍市區屋苑方面，亦不乏租務成交。香港置業營業經理周栢達表示，港鐵奧運站帝峯．皇殿本月首周暫錄約2宗租務成交，其中一宗在8號風球懸掛前錄得，位於3座極高層C室，實用面積760方呎，3房1套間隔，向北望市景，以月租3.9萬元租出，實用呎租逾51元，租客為一對夫婦；業主2016年約1515萬元購入，租金回報約3.1厘。

宇晴軒兩房零議價1.85萬租出

事實上，近日市場租盤供應持續減少，不少租客均加快承租步伐，有家庭客零議價承租個案。周栢達又稱，西九四小龍之一的荔枝角宇晴軒，位於3座高層B室，實用面積約441方呎，兩房間隔，向西，以月租約1.85萬元放租約一周後接獲外區客洽詢，雙方零議價租出，實用呎租約42元。業主2019年4月787.8萬元購入，租金回報約2.8厘。

另港島東屋苑不乏租務成交，美聯助理區域經理鄭琨表示，筲箕灣形薈第1B座中層D室，實用面積494方呎，兩房間隔，議價後減1000元或約4%，以月租2.5萬元租出、實用呎租近51元承接；業主2016年以約986萬元一手購入，租金回報逾3厘。

