經濟

香港地產

換樓客8號波下518萬入市大興3房戶

【明報專訊】憧憬減息預期持續升溫，買家入市意慾顯著增強，有準買家無懼8號風球，按計劃簽約入市。市場錄得一名區內換樓客，預期減息後供樓會變得輕鬆，故有見議價成功，8號風球下亦無阻簽約，斥518萬購入大興花園一個3房戶。元朗雍翠豪園亦錄得即使於打風下，在剛過去的周日亦連錄兩宗買家入市成交。

美聯物業助理聯席董事謝志遠表示，一名換樓客於8號風球懸掛下，以518萬元承接屯門大興花園9座高層D室，實用面積587方呎，3房1套間隔，實呎約8824元。原業主2000年138萬元購入，持貨約25年，帳面獲利380萬元或逾2.7倍。

雍翠周日風球下連錄兩宗成交

事實上，減息周期即將來臨，買家入市意欲顯著增強，即使剛過去周日風球下亦連錄買家入市個案。中原地產副區域營業經理王勤學表示，元朗雍翠豪園剛過去周日連錄兩宗獲利個案，包括1座低層A室，實用面積706方呎，3房1套連多用途房間隔，以612萬元易手，實呎8669元。原業主1999年257.4萬元買入，持貨約26年，帳面獲利354.6萬元或1.4倍。

首置客打風前1016萬購將廣3房

此外，美聯物業高級分區營業經理黃麗貞表示，將軍澳廣場7座中層F室，實用面積約728方呎，3房1套間隔，獲買家以1016萬元入市，實呎13,956元。買家為九龍區首置客，於8號風球前入市。原業主2003年5月約237萬元一手購入，持貨約22年，帳面獲利779萬元或逾3倍。利嘉閣地產助理營業董事丁培鴻稱，一名換樓客亦趕於8號風球前斥710萬購入鰂魚涌康景花園A座中層6室，實用面積約732方呎、3房間隔，實呎約9699元。原業主1989年約139.4萬元一手購入，持貨約36年，帳面獲利571萬元或約4倍。

另元朗洪水橋溱林再錄蝕讓成交，資料顯示，項目一幢實用面積3724方呎的單號洋房，以約3680萬元連3車位售出，實呎9882元，採5房5套連書房間隔，並設1600花園連私人泳池及932方呎天台。上址原業主2018年4875.6萬元一手購入，帳面蝕讓約1195.6萬元，連同使費及扣除發展商回贈後，料實蝕約1250萬元或26%。

