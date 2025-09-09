堅尼地道33號8號波解除後連沽3伙涉近億

另一港島全新樓盤，萬麗（香港）發展、佳兆業資本代建代管代售的西營盤東邊街9號，透過招標售出5樓A室，實用面積469方呎1房戶、連106方呎私家平台，成交價1131.89萬元、實呎2.41萬元。

新界區方面，永泰地產（0369）及萬科香港合作的沙田顯和里UNI Residence，昨天亦於8號風球解除後錄得新成交，為21樓G室1房戶，實用面積347方呎，成交價625.5萬元、實呎1.8萬元。另嘉里（0683）旗下元朗現樓朗日峰，以371.14萬元售出3樓C室，實用面積278方呎1房戶、實呎1.33萬元。

尚岸4房近2710萬沽 創項目新高

至於已故賭王「四太」梁安琪旗下尚嘉控股發展、屬現樓的屯門青霞里尚岸，新近售出實用面積1594方呎的第2座16樓D室、4房間隔，成交價2709.8萬元、實呎1.7萬元，成交價創項目新高；尚岸6月至今累沽4伙、套現近9000萬元。

另新世界（0017）九龍城全新盤瑧博開售在即前，鄰區啟德跑道區新盤亦不乏成交；中海外（0688）和九倉（0004）等發展、屬現樓的維港．灣畔1B期，連售兩伙3房戶、吸金3719萬元，其中第2B座7樓A室，實用面積669方呎，成交價1958.1萬元、實呎2.92萬元。