經濟

香港地產

壹沐加推81伙 個別加價2.5% 瑧博上樓書涉120伙 1房244呎起

【明報專訊】市場憧憬下周美國重啟減息、特首李家超亦於下周發表的新一份《施政報告》，或有機會推出利好樓市新措施，多個市區新盤接連出擊，其中樓花期約20個月的恒地（0012）土瓜灣壹沐第1期，最新以折實均呎18,438元加推81伙，個別更加價約2.5%，1房戶折實價456萬元起，最快今日公布銷售安排。至於新世界（0017）旗下樓花期約兩年的九龍城瑧博，日內亦會向傳媒開放示範單位及開價。

明報記者 林可為、趙頌明

屬舊契項目的壹沐第1期，繼上周突擊向傳媒開放設於尖沙嘴美麗華廣場示範單位及開價後（首推81伙折實均呎17,988元），恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，過去3日接獲逾900票，市場反應理想，集團決定加推2號價單共81伙應市。

是次新加推的81伙，實用面積269至465方呎、屬1房至3房戶，維持最高10%折扣，整批折實均呎18,438元，入場單位為第1座5樓G室，實用面積269方呎1房戶，折實價456.3萬元、折實實呎16,963元；最貴是30樓A室，實用面積465方呎3房戶，折實價約919.3萬元、折實實呎19,770元。部分單位則溫和加價，以新加推的30樓實用面積349方呎C室兩房戶為例，折實價約694萬元、折實呎價19,886元；相對上周1號價單內，相同樓層、同向東北望土瓜灣市景、同面積的D室兩房戶，折實價為677.5萬元、折實呎價19,413元，加幅約2.5%。

壹沐最快周末首輪開售

壹沐第1期現時累收逾900票，以首兩價單合共162伙計，超額認購4.5倍，預計最快今日公布銷售安排。

另一方面，新世界旗下屬舊契項目的九龍城瑧博，昨日在天文台改發3號風球後，隨即上載樓書，日內向傳媒開放示範單位及開價；項目預計關鍵日期為2027年9月，樓花期約兩年。據樓書資料顯示，上述項目涉120伙，住宅部設兩大區域，其中SKY DELUXE（26樓），單位樓層高度最高達4米；MUSE ZONE（3樓至25樓），單位樓層高度最高3.5米。

瑧博涵蓋1房至3房，1房至3房各佔約三成；其中1房戶設39伙，實用面積244至252方呎；兩房戶設38伙，實用面積335至330方呎；3房1套戶設38伙，實用面積580至607方呎；另有5伙特色戶，實用面積244至607方呎，佔比約4%。

the MVP今日首開示範單位

此外，英皇國際（0163）旗下樓花期約1年、涉117伙的半山般咸道全新樓盤the MVP，繼早前上載樓書後，今日首度向傳媒開放設於中環美國銀行中心的示範單位，料隨時開價。

相關字詞﹕the MVP 英皇國際 瑧博 新世界 恒地 壹沐第1期 新施政報告 美國重啟減息

