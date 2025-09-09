明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
龐寶林 金科育律

投資策略

龐寶林：善用Al高速發展推動ESG

【明報專訊】氣候變化問題愈益嚴重，繼早前半世紀發生致命洪災引致逾百人死亡，其他例子：

（1）全球各大城市均錄得今年最高溫度，如東京在8月27日連續10天氣溫達35度，為1898年錄以來最炎熱的6至8月；

（2）近年來冬季特別嚴寒，如蘇格蘭北部曾錄得零下15.7度，為英國62年以來最寒冷的冬季；

（3）早前洛杉磯兩場山火死亡人數達數十人，不僅財物損失，更燒毁萬英畝土地樹木，氣候變化延長山火季節、增加火災規模及破壞力；

（4）超強颱風已屢見不鮮，像聖塔安娜（時速高達161公里）造成嚴重破壞；

（5）最近北極大型冰塊逐漸加快浮游及融解！相信未來這些極端天氣所引發的災禍勢將頻繁出現，各國皆無法避免！

此外，特朗普上任後為美國利益或利潤最大化，旋即完全退出所有全球性氣候變化、環保或ESG等組織，不但政府不鼓勵，甚至放寬監管，如沒有要求上市企業在ESG方面達至任何標準，拖累許多潔淨能源或持續性能源企業股價大跌，尤其是中國企業，即使今年這些中資股價已幾乎修復失地，特朗普卻為保護美國潔淨能源或其他相關企業而大幅增加這類產品進口稅，造成這些美國企業價格佔優、提高競爭力和利潤，推動其股價回升。

量子光學電腦 AI節能大大提升

預料2028年人工智能（AI）帶動電源和熱量管理複式增長每年達48%，故電網升級，確保性能可靠性非常重要，並預計2028年網絡連接將以每年40%複式增長。

隨着科學發展一日千里，繼量子電腦後，光學電腦已經面世，並開發第二代類比光學電腦（簡稱AOC原型），結合模擬電子學及三圍光學，協助加速AI推理及組合最佳化，能源效率更大幅提高百倍，日後有助運行大型語言模型等LLM發展。

2024年數據中心資本開支為4000億美元，隨着感知AI、生成AI、代理AI、實體AI等出現，預計2028年相關開支達1.1萬億美元；還有AI驅動軟件和流動應用程式等，估計2028年AI代理生產力和個人助理整體潛在市場達1萬億美元。

過去一直使用石英玻璃與光纖電纜傳輸數據作用全球通訊網絡骨幹，現已採用新世代技術──中空光纖，無論在信號損耗及容量均優於傳統玻璃芯光纖，不僅打破40年極限，更從現時二氧化矽光纖每公里0.14分貝信號損失降低至0.091分貝，預料網絡放大器數量和相關成本大幅下降。

全面實體Al更有效協助ESG

透過感知AI、生成AI、最終至實體AI，相信AI發展愈趨成熟及可以協助各行各業更有效、全面、迅速及成功地解決不同問題、降低成本和節能，尤甚ESG，無論個人、大中小型企業、公益/慈善機構及政府部門等均盡快訓練和使用AI，如AI助手、市場推廣、風險管理、會計、人員資源、風險、預防策略等。若訓練人才及恰當地應用AI，相信未來ESG騰飛般發展快將出現，綜觀環球情况，中國較歐美更具優勢！

（作者為香港證監會持牌人士，沒有持有上述所提及的證券）

東驥基金管理董事總經理 環境社會及企業管治基準學會創辦人

[龐寶林 金科育律]

相關字詞﹕龐寶林 金科育律

上 / 下一篇新聞

內地上月出口遜預期 輸美挫33% 分析：提前出貨效應減 料增速續放緩
內地上月出口遜預期 輸美挫33% 分析：提前出貨效應減 料增速續放緩
巴克萊料今年美減息增至3次
巴克萊料今年美減息增至3次
高盛：發展數碼貨幣 料人幣國際化加快
高盛：發展數碼貨幣 料人幣國際化加快
越房售廣州越秀金融大廈50%權益
越房售廣州越秀金融大廈50%權益
「清盤王」黎嘉恩落實過檔安永
「清盤王」黎嘉恩落實過檔安永
美團：Keeta穩居港市場首位
美團：Keeta穩居港市場首位
恒指升215點 今年北水淨流入破萬億 泡泡瑪特初納恒指瀉7%
恒指升215點 今年北水淨流入破萬億 泡泡瑪特初納恒指瀉7%
企業收入受壓 中信里昂憂難推升盈利
企業收入受壓 中信里昂憂難推升盈利
禾賽昨起招股 孖展近27倍超購
禾賽昨起招股 孖展近27倍超購
舜宇上月手機鏡頭出貨量跌7%
舜宇上月手機鏡頭出貨量跌7%
港力拓綠色金融 居亞洲前列 可持續債券發行急增 資金湧ESG基金
港力拓綠色金融 居亞洲前列 可持續債券發行急增 資金湧ESG基金
激活香港建築改造市場 加速實現減排目標
激活香港建築改造市場 加速實現減排目標
FT：華研恢復俄企發熊貓債 倘敲定為侵烏後首次 歐美或對華實施二級制裁
FT：華研恢復俄企發熊貓債 倘敲定為侵烏後首次 歐美或對華實施二級制裁
納斯達克申改規定 允交易代幣化股票
納斯達克申改規定 允交易代幣化股票
金價升勢持續 現貨金期金同刷新高位
金價升勢持續 現貨金期金同刷新高位
張兆聰：買機器人ETF 參與熱炒主題
張兆聰：買機器人ETF 參與熱炒主題
富融港元定存1個月年利率10.88厘
富融港元定存1個月年利率10.88厘
富邦人幣定存1個月年利率4.38厘
富邦人幣定存1個月年利率4.38厘
黃雯怡：龍源電力上望8.2元
黃雯怡：龍源電力上望8.2元
李銳：量子財金範式 多維度剖析
李銳：量子財金範式 多維度剖析
薛偉傑：台積電「一騎絕塵」 晶圓代工市佔率突破七成
薛偉傑：台積電「一騎絕塵」 晶圓代工市佔率突破七成
技術取勝：聯想或下試10元關
技術取勝：聯想或下試10元關
何民傑：白銀升勢仍讓人期待
何民傑：白銀升勢仍讓人期待
服務投資基金公會30年 黃王慈明下月榮休
服務投資基金公會30年 黃王慈明下月榮休
劉思明：禾賽招股 為輔助駕駛概念帶來炒作氣氛
劉思明：禾賽招股 為輔助駕駛概念帶來炒作氣氛
周顯：早年銀行「另類發展史」
周顯：早年銀行「另類發展史」
湯文亮：不需要打仗的國家英雄
湯文亮：不需要打仗的國家英雄
壹沐加推81伙 個別加價2.5% 瑧博上樓書涉120伙 1房244呎起
壹沐加推81伙 個別加價2.5% 瑧博上樓書涉120伙 1房244呎起
堅尼地道33號8號波解除後連沽3伙涉近億
堅尼地道33號8號波解除後連沽3伙涉近億
換樓客8號波下518萬入市大興3房戶
換樓客8號波下518萬入市大興3房戶
柏傲灣4房月租5萬 屋苑10個月新高
柏傲灣4房月租5萬 屋苑10個月新高
德永佳家族3000萬 掃亞洲樓王3車位
德永佳家族3000萬 掃亞洲樓王3車位