美團：Keeta穩居港市場首位

王興表示，過去一年美團服務了7.7億用戶、1450萬年活躍商戶，月均連接336萬騎手，即時零售日訂單峰值突破1.5億單。同時，今年「618」購物節期間，超過1億國內用戶體驗了閃購服務。騎手方面，今年首季計，美團高頻騎手平均收入7230至10,100元人民幣，較去年末增12%。同時，美團騎手養老保險補貼今年將推至全國，覆蓋全部類型騎手。近月內地科企積極佈局電商、外賣產業。

據報TikTok母公司字節跳動上周一將包括KA （大客戶）直客等擅長電商效果廣告銷售、行業運營團隊劃歸至抖音電商部門；擅長品牌廣告銷售與運營，留商業化部門。

字節跳動調整抖音電商等部門

最先引述相關消息的內媒「晚點LatePost」報道，幾輪調整後，抖音電商已擁有更獨立的組織、更大的職權範圍，包括可根據商品交易總額（GMV）與電商廣告收入目標，綜合決定分配予其的流量中電商交易和電商廣告的佔比。此前，巨量千川（字節跳動旗下的官方營銷服務品牌）在商業化部門，追求廣告收入，抖音電商追求GMV，兩個指標分開。如今GMV和電商廣告收入作為一個整體被統一考量，理論上可提高使用抖音流量的效率，兼提升商家體驗。