「清盤王」黎嘉恩落實過檔安永

去年德勤離職曾被告

根據黎嘉恩的Linkedin資料顯示，自今年8月起他已加入安永相關聯的EY-Parthenon，並任職環球重組高級合伙人。翻查港交所股權披露網頁顯示，今年1月中後以其名義作為持股的最後紀錄，為新明中國（2699）主席陳承守部分押記股份的接管人，相關股份亦已出售，在這之前，他已經陸續退任中國華星（0485）等多家公司及股份的接管人職務。

黎嘉恩去年12月初自德勤方面離職，但在之前被舊公司狀告，他當時向本報表示，已經嚴格遵守僱傭合約行事，並表示在任職德勤36年期間，雖然身體不好，但也自問盡心盡力做出成績及有所交代。資料顯示，他自樹仁大學前身樹仁學院畢業一年後便加入德勤，並於早年起處理歐亞農業、海域集團、往來港澳的巨龍船務、免費電視台亞洲電視，以及著名希臘品牌Folli Follie等棘手個案，「清盤王」之名不脛而走，但非所有經黎處理的公司均被清盤。例如亞視最終股權易手至上市公司協盛協豐（即現亞洲電視控股），歷史上實現第二度上市，避過清盤收場。

在黎嘉恩離職德勤並轉職安永之前，他曾經返回母校樹仁大學演講及到訪城市大學商學院，亦有受訪。他在今年5月接受本報訪問時發出警號，提醒企業及個人在當前經濟周期宜減債為上，更預期大企業因財困的出事率，甚至比中小企還要高。