越房售廣州越秀金融大廈50%權益

越秀房託指出，在出售事項及內部重組完成後，公司於廣州越秀金融大廈的實際實益權益將減至49.495%，目標公司不再為其附屬公司，而越秀金融大廈作為「合資格少數權益物業」，繼續為基金貢獻收益。另外，為對越秀房託部分現有債務進行再融資，公司在今年8月29日取得獨立第三方的貸款銀行就本金額不超過40億元新銀行融資發出的承諾函。

售予控股股東 代價逾34 億

越秀房託稱，今次交易及配套再融資計劃旨在優化其資本結構，降低借貸比率。出售事項所得款項淨額預計約為23億元，連同預期將從新銀行融資提取用於再融資的30億元，所得款項總額約為53億元，擬全部用於越秀房託現有債務的按期償還及或提前償還。

管理層預計，交易及再融資完成後可顯著降低利息支出，提升每個基金單位分派，同時將借貸比率從48.1%降至約41.2%，增強基金財務韌性及長期競爭力；又指出售事項為越秀房託優化其資產組合構成的一項重大戰略決策，出售事項完成後，越秀房託來自辦公物業的經營收入佔比將從55%降至46%，將進一步提升集團抵禦市場周期波動的能力。

越秀房託在2021年10月公布收購越秀金融大廈 ，當時代價為近78億元，越秀房託為付代價，按「100供37」比例進行供股，籌集32.61億元，並提取約36.74億元的新銀行融資，另有8億元由內部資源支付。