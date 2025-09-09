高盛：發展數碼貨幣 料人幣國際化加快

高盛發表報告統計，中國經濟總量佔全球比例由2000年的6%大增至現時約19%，同時取代美國成為世界最大貨物貿易貢獻來源，但自2009年推廣人民幣國際化以來，截至去年，從外匯交投、外匯儲備分配等量度，人民幣只佔國際貨幣使用量的2.6%，遠低於美元和歐元分別66.6%、23.8%。

但地緣政局動盪升溫，尤其俄烏戰事後歐美凍結俄羅斯外匯儲備，令新興市場央行決心減少儲備中的美元比重，巴西、阿根廷等國家接受貿易以人民幣結算，加上美國債務膨脹引起外界警惕，「去美元化」趨勢更盛行，都為人民幣加快國際化創造時機，相信只要經濟和貿易力量持續增長，穩定市場信心，國際使用量很可能遠超現時2%水平。

仍有兩項挑戰需解決

高盛亦提及從歷史看，新國際貨幣崛起之路很漫長，例如美元取代英鎊成為國際基準貨幣就需超過100年，若出現經濟衰退將拖長甚至妨礙整個過程，而且還有兩項挑戰未解決。

首先，是中國一直致力維持人民幣匯價穩定，但代價是資本市場難以全面開放給外資，即使方向之一是保持管制在岸市場、發展離岸市場，一旦美元劇烈波動，多大程度容許離岸和在岸人民幣匯價偏離是要思考的地方。

其次是美國已推廣使用美元穩定幣，並有證據顯示獲部分中國出口商開始在跨境貿易使用，令中國有迫切性發展人民幣資產為基礎的穩定幣，但由誰發行，怎樣監管和限制風險都有待解決。路透上月曾引述消息稱，中方打算短期內示意，准許發行人民幣的穩定幣，扭轉之前禁止買賣加密貨幣的政策。