巴克萊料今年美減息增至3次

昨日芝商所FedWatch工具顯示，期貨市場預期9月聯儲局料減息0.25厘，而至年底減息3次的機率達66%。渣打則將9月減息幅度預期由0.25厘增至0.5厘，不過該行指美國持續通脹加上財政寬政策限制進一步減息的空間，利率期貨市場顯示，在9月後再大幅減息的機會很小。

渣打上調本月減息預測至半厘

此外，過去預期最早到明年才會減息的美銀，則將預期減息時間提早到今年9月和12月，至明年6月起再減息3次，減息至3厘至3.25厘區間，該行高級美國經濟師Aditya Bhave稱，現時有更明顯證明美國勞動力需求正在惡化，不過預期8月核心個人消費支出指數（PCE）或按年升達3%，限制聯儲局在10月減息。

中信里昂首席經濟師Leif Eskesen指出，美國就業數據今年表現疲弱，但同時通脹率自4月以來持續回升，8月「對等關稅」實施後，對進口敏感商品，如玩具、體育用品等的物價上升將更為明顯。

該行預期今年聯儲局將減息兩次，明年再減息兩次，較市場預期為少，因為關稅令通脹維持在2%目標以上更長的時間，降低聯儲局可以減息的空間，至2027年美國經濟進一步恢復，通脹仍然具有黏性，料2027年底或會掉頭加息。