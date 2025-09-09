明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

內地上月出口遜預期 輸美挫33% 分析：提前出貨效應減 料增速續放緩

【明報專訊】海關總署公布，以美元計價，內地8月出口按年增長4.4%，進口升1.3%，低於市場預期的5.5%及3.4%，增幅並較7月放緩。當月貿易順差錄得1023.3億美元，高於7月的982.4億美元，並超過市場預期的994.5億美元。分析指，出口放緩主要來自美國及拉美市場需求疲弱，即使歐盟、東盟需求加快，仍難完全抵消跌幅。考慮到「提前出貨」效應回調及美國高關稅影響，年內餘下月份出口增速料繼續放緩。

明報記者 黃志偉

相對7月份，8月出口按分地區看，對美國出口按年大跌33%（見表），連續5個月錄雙位數跌幅；對拉美由升轉跌2.3%，對非洲增速亦放緩。不過，對東盟和歐盟出口分別增長22.5%和10.4%，其中對越南升幅達31%，成為月內出口主要支撐。進口方面，多數地區錄跌幅，歐盟與東盟進口分別跌1.8%及3.8%，台灣、拉美及非洲由升轉跌。

集成電路稀土出口量升逾兩成

以產品劃分，集成電路出口量及金額分別升25.4%和32.8%，稀土出口量升22.6%，金額更由跌轉升34.5%。汽車和船舶出口表現亮眼，出口量分別增長25.1%和30.2%。相反，手機出口持續低迷，數量跌11.6%，金額跌18.9%，自動數據處理設備金額亦下跌3%。

進口方面，汽車跌幅最明顯，數量及金額分別大減40.8%及50.5%；原油、銅礦砂和大豆等大宗商品進口增速普遍放緩。不過，飛機進口量由增14.3%躍升至50%，金額亦升48.4%。

大新：內地全年出口料低單位數增

大新金融首席經濟及策略師溫嘉煒表示，雖然東盟及歐盟需求加快，但不足以抵消整體跌幅。他指出，中美貿易談判未明確，中國商品轉運美國的方式或面臨額外關稅限制，加上美國撤銷小額關稅豁免，料內地全年出口僅錄低單位數增長。

法貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷指出，目前中美關稅水平仍然較高，且「提前出貨」效應消退將進一步打擊對美出口。產品上，手機及家用產品受壓，但汽車與船舶出口突出，反映部分中資企業具難以取代的優勢。他預期隨着部分企業在內地市場競爭加劇、出口受阻，或會透過「以價換量」策略，減價拓展東南亞及歐洲市場；他預期內地全年出口增長仍可維持5%至6%，但真正挑戰或在明年浮現，屆時若歐盟及其他市場減息幅度不及市場預期，需求回升力度將受限。

野村引述美國貨運數據公司Vizion指出，8月1至18日中國對美集裝箱訂單按年下降23.1%，跌幅較前兩月擴大。不過，7至8月平均出口增速仍有5.8%，與第二季6.2%略為回落。

8月首18日對美集裝箱訂單跌23%

野村料下半年內地出口增速續放緩，主要受「提前出貨」回調、美國關稅、全球經濟放緩及高基數等因素拖累。

相關字詞﹕美國關稅 中國進出口

上 / 下一篇新聞

巴克萊料今年美減息增至3次
巴克萊料今年美減息增至3次
高盛：發展數碼貨幣 料人幣國際化加快
高盛：發展數碼貨幣 料人幣國際化加快
越房售廣州越秀金融大廈50%權益
越房售廣州越秀金融大廈50%權益
「清盤王」黎嘉恩落實過檔安永
「清盤王」黎嘉恩落實過檔安永
美團：Keeta穩居港市場首位
美團：Keeta穩居港市場首位
恒指升215點 今年北水淨流入破萬億 泡泡瑪特初納恒指瀉7%
恒指升215點 今年北水淨流入破萬億 泡泡瑪特初納恒指瀉7%
企業收入受壓 中信里昂憂難推升盈利
企業收入受壓 中信里昂憂難推升盈利
禾賽昨起招股 孖展近27倍超購
禾賽昨起招股 孖展近27倍超購
舜宇上月手機鏡頭出貨量跌7%
舜宇上月手機鏡頭出貨量跌7%
港力拓綠色金融 居亞洲前列 可持續債券發行急增 資金湧ESG基金
港力拓綠色金融 居亞洲前列 可持續債券發行急增 資金湧ESG基金
激活香港建築改造市場 加速實現減排目標
激活香港建築改造市場 加速實現減排目標
FT：華研恢復俄企發熊貓債 倘敲定為侵烏後首次 歐美或對華實施二級制裁
FT：華研恢復俄企發熊貓債 倘敲定為侵烏後首次 歐美或對華實施二級制裁
納斯達克申改規定 允交易代幣化股票
納斯達克申改規定 允交易代幣化股票
金價升勢持續 現貨金期金同刷新高位
金價升勢持續 現貨金期金同刷新高位
張兆聰：買機器人ETF 參與熱炒主題
張兆聰：買機器人ETF 參與熱炒主題
富融港元定存1個月年利率10.88厘
富融港元定存1個月年利率10.88厘
富邦人幣定存1個月年利率4.38厘
富邦人幣定存1個月年利率4.38厘
黃雯怡：龍源電力上望8.2元
黃雯怡：龍源電力上望8.2元
龐寶林：善用Al高速發展推動ESG
龐寶林：善用Al高速發展推動ESG
李銳：量子財金範式 多維度剖析
李銳：量子財金範式 多維度剖析
薛偉傑：台積電「一騎絕塵」 晶圓代工市佔率突破七成
薛偉傑：台積電「一騎絕塵」 晶圓代工市佔率突破七成
技術取勝：聯想或下試10元關
技術取勝：聯想或下試10元關
何民傑：白銀升勢仍讓人期待
何民傑：白銀升勢仍讓人期待
服務投資基金公會30年 黃王慈明下月榮休
服務投資基金公會30年 黃王慈明下月榮休
劉思明：禾賽招股 為輔助駕駛概念帶來炒作氣氛
劉思明：禾賽招股 為輔助駕駛概念帶來炒作氣氛
周顯：早年銀行「另類發展史」
周顯：早年銀行「另類發展史」
湯文亮：不需要打仗的國家英雄
湯文亮：不需要打仗的國家英雄
壹沐加推81伙 個別加價2.5% 瑧博上樓書涉120伙 1房244呎起
壹沐加推81伙 個別加價2.5% 瑧博上樓書涉120伙 1房244呎起
堅尼地道33號8號波解除後連沽3伙涉近億
堅尼地道33號8號波解除後連沽3伙涉近億
換樓客8號波下518萬入市大興3房戶
換樓客8號波下518萬入市大興3房戶
柏傲灣4房月租5萬 屋苑10個月新高
柏傲灣4房月租5萬 屋苑10個月新高
德永佳家族3000萬 掃亞洲樓王3車位
德永佳家族3000萬 掃亞洲樓王3車位