內地上月出口遜預期 輸美挫33% 分析：提前出貨效應減 料增速續放緩

明報記者 黃志偉

相對7月份，8月出口按分地區看，對美國出口按年大跌33%（見表），連續5個月錄雙位數跌幅；對拉美由升轉跌2.3%，對非洲增速亦放緩。不過，對東盟和歐盟出口分別增長22.5%和10.4%，其中對越南升幅達31%，成為月內出口主要支撐。進口方面，多數地區錄跌幅，歐盟與東盟進口分別跌1.8%及3.8%，台灣、拉美及非洲由升轉跌。

集成電路稀土出口量升逾兩成

以產品劃分，集成電路出口量及金額分別升25.4%和32.8%，稀土出口量升22.6%，金額更由跌轉升34.5%。汽車和船舶出口表現亮眼，出口量分別增長25.1%和30.2%。相反，手機出口持續低迷，數量跌11.6%，金額跌18.9%，自動數據處理設備金額亦下跌3%。

進口方面，汽車跌幅最明顯，數量及金額分別大減40.8%及50.5%；原油、銅礦砂和大豆等大宗商品進口增速普遍放緩。不過，飛機進口量由增14.3%躍升至50%，金額亦升48.4%。

大新：內地全年出口料低單位數增

大新金融首席經濟及策略師溫嘉煒表示，雖然東盟及歐盟需求加快，但不足以抵消整體跌幅。他指出，中美貿易談判未明確，中國商品轉運美國的方式或面臨額外關稅限制，加上美國撤銷小額關稅豁免，料內地全年出口僅錄低單位數增長。

法貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷指出，目前中美關稅水平仍然較高，且「提前出貨」效應消退將進一步打擊對美出口。產品上，手機及家用產品受壓，但汽車與船舶出口突出，反映部分中資企業具難以取代的優勢。他預期隨着部分企業在內地市場競爭加劇、出口受阻，或會透過「以價換量」策略，減價拓展東南亞及歐洲市場；他預期內地全年出口增長仍可維持5%至6%，但真正挑戰或在明年浮現，屆時若歐盟及其他市場減息幅度不及市場預期，需求回升力度將受限。

野村引述美國貨運數據公司Vizion指出，8月1至18日中國對美集裝箱訂單按年下降23.1%，跌幅較前兩月擴大。不過，7至8月平均出口增速仍有5.8%，與第二季6.2%略為回落。

8月首18日對美集裝箱訂單跌23%

野村料下半年內地出口增速續放緩，主要受「提前出貨」回調、美國關稅、全球經濟放緩及高基數等因素拖累。