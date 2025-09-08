明報新聞網
經濟
袁國守 退休綢繆

財富管理

MPF保持分散投資 專注長線回報

【明報專訊】全球股市近月做好，強積金（MPF）整體連升4個月，今年8月所有MPF股票基金類別皆錄得升幅，表現最佳為「大中華股票基金」，主要受惠於A股交易熾熱。有強積金專家認為，若看好A股復蘇，可透過大中華股票基金參與其中，但需留意內地經濟數據表現。當然，另有專家提醒，MPF收益創新高，或令成員追逐短期回報，但MPF是長期投資，故應保持分散投資，專注長線回報。

明報記者 袁國守

強積金諮詢機構GUM發表2025年8月強積金成績表，上月「GUM強積金綜合指數」上升1.6%，報274.4點；「GUM強積金股票基金指數」升2.2%，報388.1點；「GUM強積金混合資產基金指數」升1.6%，報275.6點；「GUM強積金固定收益基金指數」上升0.1%，報131.9點。今年8月份，MPF成員人均賺4714元，而年初至今人均賺32,416元。

單計MPF股票基金類別，上月回報最好的是「大中華股票基金」，升4.9%，主要受惠於A股交易熾熱，而緊隨其後為「日本股票基金」，升3.8%。至於上月表現最差的是「亞洲股票基金」，僅錄得0.7%升幅，因最近印尼與泰國的政治風險升溫，使亞洲地區股票風險溢價上升。年初至今計，截至8月31日，「香港股票基金（追蹤指數）」繼續排首位，年內累漲27.7%，「大中華股票基金」排第二位，升26.3%，而第三位為「香港股票基金」，升26.1%（見表）。

倘看好A股 可吼大中華股票基金

GUM常務董事陳銳隆指出，年初至今所有強積金基金都為MPF成員贏錢，其中港股和大中華基金等基金類別為成員創造的收益最高。他表示，最近A股市場交易重新活躍，多家券商報告8月新開戶數量增長，令「大中華股票基金」成8月回報首位。另外，陳銳隆指出，美國勞工統計局大幅向下修訂5月及6月份就業數據，促使市場對聯儲局9月份減息的預期急升，加上標普500企業第二季度業績穩健，使美股8月仍維持上漲動能。他又稱，大部分環球關稅談判已塵埃落定，預計市場焦點將逐步回歸基本面，MPF成員宜關注長期經濟指標及各市場的估值。

資產配置方面，GUM策略及投資分析董事雲天輝表示，自8月份以來，內地股市開始追落後，看好A股復蘇的投資者可透過大中華股票基金參與其中，但需關注內地經濟數據的表現；另一方面，市場對聯儲局9月份減息的預期急升，有利債券基金表現，低風險偏好的成員可適量配置以獲取潛在回報。

積金評級主席叢川普（Francis Chung）指出，強積金總資產已達1.47萬億元，連續第4個月創歷來新高，2025年累計投資收益約達1550億元，為歷來最高的首8個月收益紀錄；計入供款及投資回報後，479萬名強積金成員的平均帳戶結餘亦創新高，達到約307,500元。他認為，這項紀錄可能促使強積金供應商善用積金局核准的242隻「緊貼指數集體投資計劃」（ ITCIS），為成員創造更多具成本效益的投資及退休產品。積金局強調，強積金計劃的成分基金種類必須足夠多元，以應對人口老化及市場波動。

叢川普表示，該公司預期各計劃將積極回應，ITCIS具備低成本、高流動性及分散風險的特性，將在這個轉型過程中發揮關鍵作用。另外，他指出，MPF成員平均帳戶結餘及收益創新高，可能令成員追逐短期回報，但該公司一貫的建議是：保持分散投資、專注長線回報。他補充，每個強積金計劃都設有「預設投資策略」（DIS）基金，這些低費用、現成的分散投資選項，對大多數成員而言仍是值得考慮的好選擇。

成員宜定期檢視投資組合

BCT業務定位及客戶方案高級總監王玉麟（Billy）則表示，長線策略固然重要，但主動參與及定期檢視亦是成功關鍵。他解釋，根據BCT每月隨機抽選香港市民進行調查並編製的《強積金回報滿意調查》，由2023年11月至2025年7月的數據顯示，當中每月定期查閱強積金帳戶狀况一次或以上的受訪者，有70%表示其強積金在過去12個月錄得正回報。Billy續稱，相比之下，僅一年查閱少於一次的受訪者中，只有37%表示有正回報，即使是每季/每半年查閱一次的受訪者，亦有近60%有正回報；由此可見，MPF成員宜定期調整自己的強積金投資組合，從而達至理想的回報。他指出，結果反映，定期檢視及調整強積金投資組合，有助成員更靈活應對市場變化，提升回報潛力；強積金是一項長線投資，成員應積極參與管理，才能更有效達成個人財務目標。

