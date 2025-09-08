Grand YOHO交投穩 兩房呎售1.4萬

明報記者 趙頌明

中原元朗副區域營業經理王勤學表示，元朗Grand YOHO第1座高層H室，實用面積499方呎兩房梗廚間隔，原業主叫價720萬元，議價後輕微減價4萬元或不足1%、以716萬元成交，實呎14,349元，新買家為上車客，因預計美國本月將會減息，所以加快拍板、承接單位自用；原業主於2016年10月以697.6萬元一手買入，持貨約9年，現帳面賺18.4萬元，單位升值約2.6%。

影岸‧紅兩房625萬沽 較同類年初價低一成

事實上，市場上仍錄得不少低價二手成交。市場消息指出，東涌藍天海岸3期影岸‧紅第7座高層F室，實用面積539方呎兩房間隔，以625萬元易手、實呎11,596元，料為該期數今年至今最低兩房成交價；單位對上數層高的F室，今年1月成交價為715萬元，意味同類單位做價較8個月前，跌約90萬元或13%；不過，原業主早於2011年初以400萬元買入，帳面仍賺約225萬元或約56%。

雲滙3房售741萬 一手業主料蝕14%

大埔白石角則新錄二手蝕讓成交；利嘉閣聯席董事李偉佳稱，雲滙1期第7座高層B1室，實用面積629方呎3房間隔，獲區內買家以741萬元承接、實呎11,781元；原業主2019年以1256萬元一手購入，帳面已蝕約515萬元或41%，但連稅項及使費、發展商當時提供的多項回贈計，料實蝕約180萬元或14%。另美聯高級分區營業經理黃麗貞表示，將軍澳維景灣畔2期第10座高層H室，實用面積651方呎兩房戶，獲來自港島區的首置客以1060萬元承接、實呎16,283元，料創屋苑同面積單位的今年新高價；原業主2015年9月600萬元購入，帳面獲利460萬元或77%。

碧堤3房1120萬沽 業主料蝕逾兩成

晉誠地產海韻分行高級經理李德鴻表示，深井碧堤半島第1座中層A室，實用面積968方呎3房1套間隔，獲新買家以1120萬元承接、實呎11,570元；原業主2018年以1350萬元購入，帳面蝕230萬元或17%，連稅項及使費等料實蝕約300萬元或22%。

[二手放大鏡]