明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
睇樓速遞

香港地產

MIAMI QUAY II設高低座 享海景

【明報專訊】作為市區新盤供應重鎮的啟德跑道區，區內多個新盤均以不同主題設計作賣點；其中會德豐、恒地（0012）、新世界（0017）及帝國集團合作、已屆現樓的MIAMI QUAY II，以美國陽光與海灘度假勝地邁阿密，作為主體概念，營造出美式的輕鬆度假氛圍。MIAMI QUAY II另一賣點，是融合高座及低座物業，讓買家有更多選擇。

明報記者 林可為、丘家菱

攝影 李紹昌

屬現樓的MIAMI QUAY II，位處啟德跑道區承豐道23號；今期由第5、6、8座三座組成；當中第5、6座屬於高座分層大廈，第8座為項目唯一的低座大樓，全座設25伙，並位於項目最前排、最臨海位置，享有開揚的東九龍內海海景、九龍都會景致。

擁571伙 涵蓋開放式至4房

MIAMI QUAY II提供571伙，單位實用面積251至1426方呎，戶型涵蓋開放式至4房設計；包括25伙開放式戶、237伙1房戶、264伙兩房戶、25伙3房戶及20伙特色戶，其中1房和兩房戶共有501伙，佔比約88%，料可吸引上車客和投資客。車位方面，項目兩期合共提供131個車位。

今次介紹的現樓示範單位，屬低座第8座6樓E室，實用面積494方呎兩房連儲物室、另連397方呎私家天台特色戶。

為迎合當今家居設計潮流，單位採開放式廚房設計，設有充裕的工作枱面，為戶主提供寬闊的備餐空間，同時配備大型儲物櫃，具備充足儲物空間，並設嵌入式洗衣乾衣機、雪櫃等，讓住戶日常烹飪更得心應手。

以度假勝地邁阿密作主體概念

客廳呈長形設計，間隔分明，讓戶主易於擺放家具；即使擺放梳化、電視櫃後，仍具相當活動空間。客廳外接露台，有效提升採光度，更讓室內空間向外延伸，增加居所空間感，讓住戶可隨時觀賞開揚景色。

高座4房特色戶4634萬沽

單位屬兩房間隔，主人睡房空間寬敞，設曲尺形廣角窗，採光度理想，可觀賞與大廳相同海景。另一睡房，空間亦四正實用，設有大型玻璃窗；浴室方面，採乾濕分離設計，配備玻璃趟門，巧妙規劃用盡每寸空間，配備鏡櫃、面盆櫃，供住戶擺放日常所需用品。

MIAMI QUAY II於6月底透過招標售出兩伙特色戶，其中高座第6座30樓A室，實用面積1426方呎、4房雙套連平台及天台特色戶，成交價4634.5萬元、實呎3.25萬元；另第8座1樓E室，實用面積456方呎兩房連平台特色戶，成交價1250萬元、實呎2.74萬元。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[睇樓速遞]

相關字詞﹕睇樓速遞

上 / 下一篇新聞

月餅銷情看淡 餅店生意恐更難捱 凱施大班相繼結業 聖安娜進軍「兩餸飯」開源
月餅銷情看淡 餅店生意恐更難捱 凱施大班相繼結業 聖安娜進軍「兩餸飯」開源
的士車隊Amigo 7月引入地平線 涉資3500萬
的士車隊Amigo 7月引入地平線 涉資3500萬
金管局：可持續金融分類擬添行業拓轉型活動
金管局：可持續金融分類擬添行業拓轉型活動
禾賽今起招股 入場費4600元
禾賽今起招股 入場費4600元
富達國際Rick Patel：美或一年減息1厘 看好美5至10年期國債
富達國際Rick Patel：美或一年減息1厘 看好美5至10年期國債
瑞銀Sundeep Gantori：全球AI資本開支明年料升33%
瑞銀Sundeep Gantori：全球AI資本開支明年料升33%
禾賽錄經調整盈利 美股表現標青
禾賽錄經調整盈利 美股表現標青
內銀季績檢閱 匯豐稱次季改善 淨息差受壓股息攤薄 揀內險港銀更佳
內銀季績檢閱 匯豐稱次季改善 淨息差受壓股息攤薄 揀內險港銀更佳
UNIQLO尖沙嘴新店引入升級服務
UNIQLO尖沙嘴新店引入升級服務
知乎：核心用戶留存率提升 帶動利潤增
知乎：核心用戶留存率提升 帶動利潤增
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：外資看好 寧德call 16729
金子：外資看好 寧德call 16729
張兆聰：A股光伏龍頭 隆基可吼
張兆聰：A股光伏龍頭 隆基可吼
張兆聰：Bloom受惠AI推高電力需求
張兆聰：Bloom受惠AI推高電力需求
伍禮賢：361度受惠內地支持體育產業發展
伍禮賢：361度受惠內地支持體育產業發展
涂國彬：特朗普一天仍在位 金價更多新高可見
涂國彬：特朗普一天仍在位 金價更多新高可見
歐斐德：「主動型 vs. 被動型」投資的舊有爭論已死
歐斐德：「主動型 vs. 被動型」投資的舊有爭論已死
袁國守：金價料高處未算高
袁國守：金價料高處未算高
簡慧敏：立法規範籃球博彩 助打擊非法賭博
簡慧敏：立法規範籃球博彩 助打擊非法賭博
《幫你格價》：存息料降 逾5厘高息股吸引
《幫你格價》：存息料降 逾5厘高息股吸引
葉創成：敘做3個月港元定存利率2.45厘
葉創成：敘做3個月港元定存利率2.45厘
陳正犖：澳元兌紐元短線看淡
陳正犖：澳元兌紐元短線看淡
許健生：AI Agent重塑企業運作模式
許健生：AI Agent重塑企業運作模式
袁國守：港股呈反覆不明形態 短期料先行整固
袁國守：港股呈反覆不明形態 短期料先行整固
林少陽：A股ETF可考慮用閒錢買
林少陽：A股ETF可考慮用閒錢買
技術取勝：新地100天線有支持
技術取勝：新地100天線有支持
李聲揚：寫字樓市場要自然死亡
李聲揚：寫字樓市場要自然死亡
蔡金強：非農求仁得仁 9月降息無懸念
蔡金強：非農求仁得仁 9月降息無懸念
艾雲豪：對賭與掛鈎：當激勵機制變質時
艾雲豪：對賭與掛鈎：當激勵機制變質時
劉思明：港股向好趨勢未被破壞
劉思明：港股向好趨勢未被破壞
瑞銀認股證：正式納入成分股 泡泡瑪特牛68666
瑞銀認股證：正式納入成分股 泡泡瑪特牛68666
摩根大通亞洲：下調銷量目標 比亞迪沽18181
摩根大通亞洲：下調銷量目標 比亞迪沽18181
周顯：曾被譴責GEM股 倘申轉板料遭刁難
周顯：曾被譴責GEM股 倘申轉板料遭刁難
王弼：Alphabet能追上Nvidia市值？
王弼：Alphabet能追上Nvidia市值？
曾淵滄：低吸強勢股 迎下一輪升勢
曾淵滄：低吸強勢股 迎下一輪升勢
湯文亮：首次與新相識女仔約會
湯文亮：首次與新相識女仔約會
陳永傑：睇樓再現人潮有因
陳永傑：睇樓再現人潮有因
廖偉強：樓價將進「上坡期」 非「上衝期」
廖偉強：樓價將進「上坡期」 非「上衝期」
布少明：《施政報告》前 鐵路盤尋寶
布少明：《施政報告》前 鐵路盤尋寶
王品弟：新盤潮遇減息 樓市添動力
王品弟：新盤潮遇減息 樓市添動力
新盤本月首周沽逾420伙 超上月同期 憧憬下周美減息 3盤最快本周加入大戰
新盤本月首周沽逾420伙 超上月同期 憧憬下周美減息 3盤最快本周加入大戰
洋房項目皇府灣 新地再推3幢招標
洋房項目皇府灣 新地再推3幢招標
太古城兩房獲追價至886萬 兩年半升7%
太古城兩房獲追價至886萬 兩年半升7%
珀麗灣4房月租逼6萬 5年新高
珀麗灣4房月租逼6萬 5年新高
工商舖上月成交 錄248宗見今年低
工商舖上月成交 錄248宗見今年低
Grand YOHO交投穩 兩房呎售1.4萬
Grand YOHO交投穩 兩房呎售1.4萬
MPF保持分散投資 專注長線回報
MPF保持分散投資 專注長線回報