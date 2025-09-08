MIAMI QUAY II設高低座 享海景

明報記者 林可為、丘家菱

攝影 李紹昌

屬現樓的MIAMI QUAY II，位處啟德跑道區承豐道23號；今期由第5、6、8座三座組成；當中第5、6座屬於高座分層大廈，第8座為項目唯一的低座大樓，全座設25伙，並位於項目最前排、最臨海位置，享有開揚的東九龍內海海景、九龍都會景致。

擁571伙 涵蓋開放式至4房

MIAMI QUAY II提供571伙，單位實用面積251至1426方呎，戶型涵蓋開放式至4房設計；包括25伙開放式戶、237伙1房戶、264伙兩房戶、25伙3房戶及20伙特色戶，其中1房和兩房戶共有501伙，佔比約88%，料可吸引上車客和投資客。車位方面，項目兩期合共提供131個車位。

今次介紹的現樓示範單位，屬低座第8座6樓E室，實用面積494方呎兩房連儲物室、另連397方呎私家天台特色戶。

為迎合當今家居設計潮流，單位採開放式廚房設計，設有充裕的工作枱面，為戶主提供寬闊的備餐空間，同時配備大型儲物櫃，具備充足儲物空間，並設嵌入式洗衣乾衣機、雪櫃等，讓住戶日常烹飪更得心應手。

以度假勝地邁阿密作主體概念

客廳呈長形設計，間隔分明，讓戶主易於擺放家具；即使擺放梳化、電視櫃後，仍具相當活動空間。客廳外接露台，有效提升採光度，更讓室內空間向外延伸，增加居所空間感，讓住戶可隨時觀賞開揚景色。

高座4房特色戶4634萬沽

單位屬兩房間隔，主人睡房空間寬敞，設曲尺形廣角窗，採光度理想，可觀賞與大廳相同海景。另一睡房，空間亦四正實用，設有大型玻璃窗；浴室方面，採乾濕分離設計，配備玻璃趟門，巧妙規劃用盡每寸空間，配備鏡櫃、面盆櫃，供住戶擺放日常所需用品。

MIAMI QUAY II於6月底透過招標售出兩伙特色戶，其中高座第6座30樓A室，實用面積1426方呎、4房雙套連平台及天台特色戶，成交價4634.5萬元、實呎3.25萬元；另第8座1樓E室，實用面積456方呎兩房連平台特色戶，成交價1250萬元、實呎2.74萬元。

[睇樓速遞]