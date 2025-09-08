工商舖上月成交 錄248宗見今年低

中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，上月工商舖買賣成交約248宗，為今年度單月新低，按月跌約33.33%，按年則升約13.76%；成交額約33.6億元，按月及按年分別跌約47.51%及約44.72%。工商舖三大範疇中，商舖8月份錄得約60宗成交，與7月表現持平，按年增約33.33%；涉成交額約18.77億元，按月及按年分別升約75.45%及約116%。

值得一提的是，上月連錄多宗全幢物業成交，包括原由施羅德基金持有、後成為銀主盤的尖沙嘴彌敦道176號THE NATE全幢以約2.72億元易手，面積約30,397方呎，呎價約8948元。寫字樓市場上月錄得約60宗成交，按月回落約17.81%，但仍較去年同期有約1.3倍增長；成交金額則約8.78億元，按月及按年分別下跌約76.81%及約74.91%。

潘氏分析，現時市場普遍預期美聯儲將於本月及12月各減息0.25厘，部分買家放慢入市步伐，市場觀望氣氛較濃厚，令上月整體成交宗數及金額均較前月有所回落，但潘氏認為，待議息結果公布，一旦美國落實減息，將會有一批潛在買家迅速入市，加上《施政報告》公布利好樓市氣氛，預料本月工商舖買賣交投將可重回升軌。