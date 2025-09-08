珀麗灣4房月租逼6萬 5年新高

單位連花園泳池 望青馬橋景

此外，香港置業分行高級聯席董事翁嘉慧表示，鄰近港鐵奧運站的瓏璽，6B座低層A室，實用面積1091方呎，屬4房1套加工人房連廁所間隔，望維港景，獲專業人士以5萬元承租，實用呎租約46元。原業主2011年8月以約1862.01萬元一手購入，租金回報逾3厘。

鯉景灣3房租3萬 持貨37年回報48厘

西灣河鯉景灣錄長情業主獲超高租金回報租賃個案。美聯物業分行助理區域經理鄭琨表示，鯉景灣逸星閣中層H室，實用面積798方呎，屬3房1套房間隔，設露台享海景，獲家庭客以月租3萬元承租，實用呎租37.6元，以業主1988年74萬元買入價計，租金回報高達48厘。

火炭御龍山亦錄大額租賃成交。中原地產副區域營業董事梁廣成表示，御龍山5座中層A室，實用面積773方呎，屬3房1套間隔，望馬場景，議價後以3.5萬元租出，實用呎租約45元。新租客為同區客，業主2009年以845萬元購入，租金回報約5厘。

有金融客租住大角嘴利奧坊．凱岸單位。美聯物業分行區域經理劉志偉表示，利奧坊．凱岸1座高層C室，實用面積252方呎，屬1房間隔，獲金融客「零議價」以月租1.75萬元承租，實用呎租約69元。業主2018年6月以約724.2萬元一手購入，租金回報約3厘。

金融客1.75萬租利奧坊．凱岸一房

同區利‧晴灣23亦錄得租賃個案。中原地產高級分行經理曾文慧表示，利．晴灣23高層B室，實用面積282方呎，1房間隔，設開放式廚房，望市景，以月租1.55萬元租出，實用呎租55元。業主2021年5月以約629.9萬元一手購入，持貨4年多，租金回報約3厘。