明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

珀麗灣4房月租逼6萬 5年新高

【明報專訊】馬灣珀麗灣新近錄得屋苑近年月租新高個案。香港置業分行助理分區董事熊建明表示，珀麗灣6期35座極低層戶，實用面積1451方呎，屬4房雙套連工人套房間隔，設花園連泳池，望青馬橋景，以月租5.95萬元租出，創屋苑5年新高，實用呎租約41元。業主2012年3月以1914.5萬元購入，租金回報約3.7厘。

單位連花園泳池 望青馬橋景

此外，香港置業分行高級聯席董事翁嘉慧表示，鄰近港鐵奧運站的瓏璽，6B座低層A室，實用面積1091方呎，屬4房1套加工人房連廁所間隔，望維港景，獲專業人士以5萬元承租，實用呎租約46元。原業主2011年8月以約1862.01萬元一手購入，租金回報逾3厘。

鯉景灣3房租3萬 持貨37年回報48厘

西灣河鯉景灣錄長情業主獲超高租金回報租賃個案。美聯物業分行助理區域經理鄭琨表示，鯉景灣逸星閣中層H室，實用面積798方呎，屬3房1套房間隔，設露台享海景，獲家庭客以月租3萬元承租，實用呎租37.6元，以業主1988年74萬元買入價計，租金回報高達48厘。

火炭御龍山亦錄大額租賃成交。中原地產副區域營業董事梁廣成表示，御龍山5座中層A室，實用面積773方呎，屬3房1套間隔，望馬場景，議價後以3.5萬元租出，實用呎租約45元。新租客為同區客，業主2009年以845萬元購入，租金回報約5厘。

有金融客租住大角嘴利奧坊．凱岸單位。美聯物業分行區域經理劉志偉表示，利奧坊．凱岸1座高層C室，實用面積252方呎，屬1房間隔，獲金融客「零議價」以月租1.75萬元承租，實用呎租約69元。業主2018年6月以約724.2萬元一手購入，租金回報約3厘。

金融客1.75萬租利奧坊．凱岸一房

同區利‧晴灣23亦錄得租賃個案。中原地產高級分行經理曾文慧表示，利．晴灣23高層B室，實用面積282方呎，1房間隔，設開放式廚房，望市景，以月租1.55萬元租出，實用呎租55元。業主2021年5月以約629.9萬元一手購入，持貨4年多，租金回報約3厘。

相關字詞﹕租賃成交 利‧晴灣23 利奧坊.凱岸 鯉景灣 瓏璽 珀麗灣

上 / 下一篇新聞

月餅銷情看淡 餅店生意恐更難捱 凱施大班相繼結業 聖安娜進軍「兩餸飯」開源
月餅銷情看淡 餅店生意恐更難捱 凱施大班相繼結業 聖安娜進軍「兩餸飯」開源
的士車隊Amigo 7月引入地平線 涉資3500萬
的士車隊Amigo 7月引入地平線 涉資3500萬
金管局：可持續金融分類擬添行業拓轉型活動
金管局：可持續金融分類擬添行業拓轉型活動
禾賽今起招股 入場費4600元
禾賽今起招股 入場費4600元
富達國際Rick Patel：美或一年減息1厘 看好美5至10年期國債
富達國際Rick Patel：美或一年減息1厘 看好美5至10年期國債
瑞銀Sundeep Gantori：全球AI資本開支明年料升33%
瑞銀Sundeep Gantori：全球AI資本開支明年料升33%
禾賽錄經調整盈利 美股表現標青
禾賽錄經調整盈利 美股表現標青
內銀季績檢閱 匯豐稱次季改善 淨息差受壓股息攤薄 揀內險港銀更佳
內銀季績檢閱 匯豐稱次季改善 淨息差受壓股息攤薄 揀內險港銀更佳
UNIQLO尖沙嘴新店引入升級服務
UNIQLO尖沙嘴新店引入升級服務
知乎：核心用戶留存率提升 帶動利潤增
知乎：核心用戶留存率提升 帶動利潤增
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：外資看好 寧德call 16729
金子：外資看好 寧德call 16729
張兆聰：A股光伏龍頭 隆基可吼
張兆聰：A股光伏龍頭 隆基可吼
張兆聰：Bloom受惠AI推高電力需求
張兆聰：Bloom受惠AI推高電力需求
伍禮賢：361度受惠內地支持體育產業發展
伍禮賢：361度受惠內地支持體育產業發展
涂國彬：特朗普一天仍在位 金價更多新高可見
涂國彬：特朗普一天仍在位 金價更多新高可見
歐斐德：「主動型 vs. 被動型」投資的舊有爭論已死
歐斐德：「主動型 vs. 被動型」投資的舊有爭論已死
袁國守：金價料高處未算高
袁國守：金價料高處未算高
簡慧敏：立法規範籃球博彩 助打擊非法賭博
簡慧敏：立法規範籃球博彩 助打擊非法賭博
《幫你格價》：存息料降 逾5厘高息股吸引
《幫你格價》：存息料降 逾5厘高息股吸引
葉創成：敘做3個月港元定存利率2.45厘
葉創成：敘做3個月港元定存利率2.45厘
陳正犖：澳元兌紐元短線看淡
陳正犖：澳元兌紐元短線看淡
許健生：AI Agent重塑企業運作模式
許健生：AI Agent重塑企業運作模式
袁國守：港股呈反覆不明形態 短期料先行整固
袁國守：港股呈反覆不明形態 短期料先行整固
林少陽：A股ETF可考慮用閒錢買
林少陽：A股ETF可考慮用閒錢買
技術取勝：新地100天線有支持
技術取勝：新地100天線有支持
李聲揚：寫字樓市場要自然死亡
李聲揚：寫字樓市場要自然死亡
蔡金強：非農求仁得仁 9月降息無懸念
蔡金強：非農求仁得仁 9月降息無懸念
艾雲豪：對賭與掛鈎：當激勵機制變質時
艾雲豪：對賭與掛鈎：當激勵機制變質時
劉思明：港股向好趨勢未被破壞
劉思明：港股向好趨勢未被破壞
瑞銀認股證：正式納入成分股 泡泡瑪特牛68666
瑞銀認股證：正式納入成分股 泡泡瑪特牛68666
摩根大通亞洲：下調銷量目標 比亞迪沽18181
摩根大通亞洲：下調銷量目標 比亞迪沽18181
周顯：曾被譴責GEM股 倘申轉板料遭刁難
周顯：曾被譴責GEM股 倘申轉板料遭刁難
王弼：Alphabet能追上Nvidia市值？
王弼：Alphabet能追上Nvidia市值？
曾淵滄：低吸強勢股 迎下一輪升勢
曾淵滄：低吸強勢股 迎下一輪升勢
湯文亮：首次與新相識女仔約會
湯文亮：首次與新相識女仔約會
陳永傑：睇樓再現人潮有因
陳永傑：睇樓再現人潮有因
廖偉強：樓價將進「上坡期」 非「上衝期」
廖偉強：樓價將進「上坡期」 非「上衝期」
布少明：《施政報告》前 鐵路盤尋寶
布少明：《施政報告》前 鐵路盤尋寶
王品弟：新盤潮遇減息 樓市添動力
王品弟：新盤潮遇減息 樓市添動力
新盤本月首周沽逾420伙 超上月同期 憧憬下周美減息 3盤最快本周加入大戰
新盤本月首周沽逾420伙 超上月同期 憧憬下周美減息 3盤最快本周加入大戰
洋房項目皇府灣 新地再推3幢招標
洋房項目皇府灣 新地再推3幢招標
太古城兩房獲追價至886萬 兩年半升7%
太古城兩房獲追價至886萬 兩年半升7%
工商舖上月成交 錄248宗見今年低
工商舖上月成交 錄248宗見今年低
MIAMI QUAY II設高低座 享海景
MIAMI QUAY II設高低座 享海景
Grand YOHO交投穩 兩房呎售1.4萬
Grand YOHO交投穩 兩房呎售1.4萬
MPF保持分散投資 專注長線回報
MPF保持分散投資 專注長線回報