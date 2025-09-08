太古城兩房獲追價至886萬 兩年半升7%

風球下 十大屋苑周末7宗成交

另外，昨午天文台公布晚上掛起8號風球後，二手睇樓量大減，令十大屋苑交投未見回升。中原地產統計，十大屋苑剛過去周末錄得7宗成交，按周持平，零成交屋苑有6個，成交集中於新界，共6宗，其中東涌映灣園佔3宗最多，沙田第一城則佔兩宗，天水圍嘉湖山莊佔1宗，至於市區屋苑只有太古城開齋。

中原地產分行分區營業經理張奇瑋表示，映灣園周末錄得3宗成交，平均實呎9683元，包括10座低層H室，實用面積927方呎，屬3房1套間隔，成交價853萬元，實呎9202元；原業主2011年以478萬元購入，持貨14年，帳面獲利375萬元或79%。另一宗成交為15座低層E室，實用面積544方呎，屬兩房間隔，以537萬元成交，實呎9871元；原業主2011年以258萬元購入，持貨14年，帳面獲利279萬元或逾一倍。第三宗成交為6座高層G室，實用面積737方呎，屬3房間隔，以748萬元成交，實呎10,149元。

映灣園周末3成交 嘉湖錄1宗

中原地產副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊周末只錄1宗成交，本月首周則累錄4宗，最新成交為賞湖居1座低層C室，實用面積551方呎，屬3房間隔，望街景，以428萬元成交，實呎7768元。原業主2013年以273萬元購入，持貨約12年，帳面獲利155萬元或57%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，周末打風，令部分買家暫停睇樓，拖慢成交。美聯住宅部行政總裁布少明則指出，由於市場正憧憬本月美國重啟減息，以及新一份《施政報告》有望推出利好樓市措施，在市場看好後市下，多個一手盤乘勢推售，二手市場亦不乏買家加快「尋寶」，預期本月一二手交投將保持旺勢，樓價將見支持。