洋房項目皇府灣 新地再推3幢招標

周三起連約標售

據招標文件顯示，買家可選擇發展商提供的樓價4.25%印花稅直送優惠，而發展商亦為買家提供一、二按計劃，其中一按最高為樓價70%，首36個月息口由P減2厘至P減1.75厘（以按揭成數決定，而P現為5.25厘），其後為P加1厘，而二按最高為樓價兩成（一、二按合共不高於樓80%），首36個月息口為P減1.75厘，其後為P加1厘。

過去兩日新盤沽約176伙

此外，綜合市場消息，過去兩日一手市場共錄約176宗成交，較前周末約185宗略減，其中信置（0083）、港鐵（0066）等合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰系列，周末兩日共沽24伙，套現逾1.2億元，當中有買家以超過1600萬元購入3伙一房單位作收租之用。凱柏峰系列自現樓重推後沽出788伙，銷售金額逾50億元；全盤累計售出1633伙，總銷售金額逾123億元。

另啟德跑道區多個樓盤均錄成交，嘉華（0173）等合作的啟德海灣，過去兩日共售3伙，包括兩宗兩房戶及一宗兩房連儲物室戶，其中2A座21樓M室，實用面積481方呎，屬兩房間隔，成交價978萬元，實呎20,333元，項目本月已錄得7宗成交。同區新世界（0017）等柏蔚森周末期間則售出4伙，其中柏蔚森II 3座17樓D室，實用面積396方呎，屬兩房間隔，成交價786.6萬元，實呎19,864元。「柏蔚森」系列自開售以來累售670伙，套現逾46億元。