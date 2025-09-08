明報新聞網
經濟

香港地產

新盤本月首周沽逾420伙 超上月同期 憧憬下周美減息 3盤最快本周加入大戰

【明報專訊】踏入9月，新盤買賣持續活躍。綜合市場統計，本月首周已錄逾420宗新盤成交，超過上月同期之餘，多個樓盤擬短期推售，包括恒地（0012）土瓜灣壹沐最快今日公布加推，最快本周末首輪銷售。另有3個市區樓盤，包括新世界（0017）九龍城瑧博、嘉華（0173）天后「嘉居．天后」及英皇（0163）西半山般咸道「the MVP」，最快本周公布價單或銷售安排。市場人士估計，本月全月一手市場料破2000宗成交，而下周除美議息外，港府亦公布新一份《施政報告》，若有突破性內容，成交量有望急劇爆發。

明報記者 林尚民

事實上，雖然今年樓價仍於低位徘徊，但發展商積極「去庫存」，吸引買家入市，過去7個月每個月市場均錄得逾千宗一手成交。綜合市場消息，本月首周市場已錄得約420宗新盤成交，超過上月同期約394宗。當中最多成交新盤，為太古地產（1972）牽頭的柴灣海德園，該盤過去周六首日售出84伙，套現約7.25億元。

海德園擬短期加推單位

太古地產住宅業務董事杜偉業表示，香港住宅市場基調良好，市場氣氛顯著轉好，集團將短期內加推單位。市場消息指出，該盤昨沽兩伙，即兩日累售86伙。

值得一提的是，多個新盤亦正趁減息前推售，如上周公布首張81伙價單的壹沐，恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，該盤過去兩日共錄約4000人參觀，並收約800票，超額約9.5倍，當中約三分之一為非本地人士，而投資者比例亦高，特別是一房戶。他透露，項目最快今日加推不少於40多伙，惟需視乎天氣影響，價錢會有一定上調空間，並計劃短期內公布銷售安排。

壹沐暫收約800票 超額9.5倍

另乘市區盤銷情理想之勢，多個樓盤會於極短期內推出，如提供120伙的瑧博，今日舉行記者招待會交代最新銷售部署，最快日內上載樓書、本周開放示範單位及公布價單，預計本月開售。上周突擊開放示範單位的the MVP，則最快本周公布銷售安排，預計本月開售。位處港鐵天后站旁的「嘉居·天后」早前已上載樓書，市場估計，該盤最快本周公布首張價單。

對於新盤銷情，利嘉閣地產總裁廖偉強認為，本月市場多個新盤準備推出，發展商積極去庫存，而市場氣氛亦見好轉，相信全月新盤成交有機會突破2000宗。他又指出，本月中有兩大消息公布，包括美國有機會落實減息，以及新一份《施政報告》登場，若《施政報告》有突破性內容，例如擴大100元印花稅範圍，或「購房通」等政策吸引內地客來港買賣，將進一步激活樓市，成交量有望急劇爆發。

相關字詞﹕the MVP 嘉居．天后 瑧博 壹沐 新盤推售 施政報告 減息

