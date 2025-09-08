王品弟：新盤潮遇減息 樓市添動力

在新盤熱銷的帶動下，今年首8個月的一手成交量累計達13,400宗，創6年來同期新高。若按一手住宅物業銷售資訊網的地區劃分統計，十四鄉成為今年以來成交量最高的區域，共1536宗，屯門區以1462宗緊隨其後。至於吸金力方面，香港仔及鴨脷洲區（包括黃竹坑）一手成交金額約達187.6億元，啓德區錄得約168.1億元，成為今年以來吸金能力最强的兩個區域。

今年不少新盤項目取得理想銷情，近期有多個重點項目正摩拳擦掌，準備於短期內陸續登場。預計市場即將迎來新一輪新盤熱潮，不僅為市場注入新供應，亦反映發展商對後市具備信心。

市場普遍預期美國聯儲局將於9月重啟減息步伐，本港銀行亦有機會跟隨調低最優惠利率，減輕買家供樓負擔，創造更有利的入市環境；加上市場對即將公布的《施政報告》推出樓市利好措施存有憧憬，相信可進一步刺激買家入市意欲，推動樓市朝更穩定方向發展。

香港置業研究部董事

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[王品弟]