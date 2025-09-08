王品弟：新盤潮遇減息 樓市添動力

【明報專訊】據差估署最新的報告顯示，今年7月私樓落成量錄得1695伙，而今年首7個月共錄11,758伙，佔該署預期全年落成量20,862伙約56%；雖然預期今年落成量有不少，但年內新盤銷情相當理想。據香港置業資料研究部綜合一手住宅物業銷售資訊網資料及市場消息，8月一手成交錄逾2000宗，已連續7個月單月成交突破千宗，對上一次出現要追溯至2021年，當年5月至11月亦曾連續7個月突破千宗，值得關注的是，最近7個月的一手成交累計逾12,600宗，較2021年同期約10,700多宗高出近18%，反映今年一手市場交投熾熱。
在新盤熱銷的帶動下，今年首8個月的一手成交量累計達13,400宗，創6年來同期新高。若按一手住宅物業銷售資訊網的地區劃分統計，十四鄉成為今年以來成交量最高的區域，共1536宗，屯門區以1462宗緊隨其後。至於吸金力方面，香港仔及鴨脷洲區（包括黃竹坑）一手成交金額約達187.6億元，啓德區錄得約168.1億元，成為今年以來吸金能力最强的兩個區域。
今年不少新盤項目取得理想銷情，近期有多個重點項目正摩拳擦掌，準備於短期內陸續登場。預計市場即將迎來新一輪新盤熱潮，不僅為市場注入新供應，亦反映發展商對後市具備信心。
市場普遍預期美國聯儲局將於9月重啟減息步伐，本港銀行亦有機會跟隨調低最優惠利率，減輕買家供樓負擔，創造更有利的入市環境；加上市場對即將公布的《施政報告》推出樓市利好措施存有憧憬，相信可進一步刺激買家入市意欲，推動樓市朝更穩定方向發展。
香港置業研究部董事
（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）
[王品弟]
