布少明：《施政報告》前 鐵路盤尋寶

【明報專訊】新一份《施政報告》9月中公布，市場熱切期待政府推出進一步提振經濟及樓市政策，結合近期多項利好因素，刺激樓市交投持續轉旺。回顧7月及8月份，每月一手交投均達2000宗水平，顯示樓市氛圍穩步向好。承接新盤市場旺熱姿態，9月份各大發展商早已蓄勢待發，加快推盤步伐，力爭《施政報告》利好政策及市場減息預期先機，預期資金持續流入樓市，9月一手交投有望連續第3個月突破逾2000宗活躍水平，是自2019年3月至5月後再出現。樓價方面，美聯樓價指數最新報128.87點，雖按周微跌0.17%，不過比起4周前仍微升0.07%，而本年迄今樓價升0.58%。美聯信心指數最新報76.2點，按周微升0.1%。市場熱度上升，樓價尚未顯著回彈，現階段為買家提供絕佳的入市機會。特別是鐵路沿線屋苑，因其優越交通配套及高流轉率，一直深受買家青睞，堪稱各地區樓市的「晴雨表」。有意入市的買家可考慮在樓價相對「落後」鐵路沿線屋苑中尋寶，搶佔「平貨」機會。
據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料統計，七十五大鐵路沿線屋苑8月份共錄575宗二手註冊，雖然按月略見回落，惟價格普遍出現升幅。呎價方面，在七十五大鐵路沿線屋苑中，8月最活躍10個屋苑的註冊平均實用呎價按月「七升三跌」，當中美孚新邨月內註冊平均實用呎價錄約9625元，名城約15,090元，兩個屋苑的呎價同樣按月升約2.7%，升幅並列於首位。
值得留意的是，目前尚有不少鐵路鄰近屋苑樓價尚未反彈，出現「滯後」的情况。有意入市的買家，可考慮從樓價相對「落後」的屋苑中尋寶，相信成功「執平貨」的機會不低。
美聯物業住宅部行政總裁
[布少明]
