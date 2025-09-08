布少明：《施政報告》前 鐵路盤尋寶

據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料統計，七十五大鐵路沿線屋苑8月份共錄575宗二手註冊，雖然按月略見回落，惟價格普遍出現升幅。呎價方面，在七十五大鐵路沿線屋苑中，8月最活躍10個屋苑的註冊平均實用呎價按月「七升三跌」，當中美孚新邨月內註冊平均實用呎價錄約9625元，名城約15,090元，兩個屋苑的呎價同樣按月升約2.7%，升幅並列於首位。

值得留意的是，目前尚有不少鐵路鄰近屋苑樓價尚未反彈，出現「滯後」的情况。有意入市的買家，可考慮從樓價相對「落後」的屋苑中尋寶，相信成功「執平貨」的機會不低。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]