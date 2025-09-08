廖偉強：樓價將進「上坡期」 非「上衝期」

住宅市場這幾年間由高位至今平均調整約三成，這種跌幅在香港地產市場並不常見，亦因此吸引了不少資金充裕的買家，在谷底回穩之際伺機入市，尤其是豪宅板塊，更是資金的焦點所在，因此，近期頻頻出現的大額成交並非偶然。事實上，左右樓價的其中一個因素是新盤市况，年初至現在發展商去存貨速度加快，過去兩個月每月成交均達2000宗左右水平。當發展商減少庫存，資金壓力減少時，市場就不再受制於新盤低價，樓價亦會拾級而上；投資者當然也明白這一點，所以近月才加快步伐。

工商舖市場則由高位至今平均下跌五至六成，但若以長線投資來看，20年前購入至今仍升值3倍，長期收租，回報仍可觀，印證「一舖養三代」這句說話的真實性。其實，若在過去10年的高位期入市，投資方向大多是為了炒賣，遇上現時跌幅當然痛苦；但當初若是抱着有穩定回報或長線資本增值的心態，在適當時機切入，則毋須有過分的憂慮。現時若手持現金流，不妨以長線投資心態部署，現時租金回報可觀，但切勿以「今天買入明天就會賺錢」的想法走入市場。樓價未必即時反彈，但只要耐心等待，紅利終將累積。

筆者預期，未來樓市將逐步走入「上坡期」，成交量或有更大的增長，但價格走勢則會是緩步向上而非急速飈升。投資者應以冷靜、理性及長遠眼光審視市場，才能在當中找穩健的投資回報。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]